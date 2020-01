Neujahrs-Drama in München: Baby liegt allein hinter Glastür - Hintergründe rätselhaft

Mädchen in Babyschale gelegen

+ © dpa / Peter Kneffel An dieser Stelle mitten in München wurde an Neujahr ein Findelkind gefunden. © dpa / Peter Kneffel

Inmitten der Großstadt ist am Neujahrstag ein Findelkind in einem Hinterhof in München gefunden worden. Das wenige Monate alte Mädchen ist wohlauf.