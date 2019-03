Frage nach Zigarette löst heftige Attacke aus: Polizei fahndet nach brutalem Schläger-Trio

In der Sonnenstraße in München wurde ein Mann von drei Unbekannten zusammengeschlagen (Symbolbild).

Unvermittelt wurde ein Münchner von einem brutalen Trio attackiert. Jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

München - Am Samstag, 09. März, gegen 01.00 Uhr, ging ein 20-jähriger Münchner auf dem Gehweg der Sonnenstraße in Richtung Sendlinger Tor. Dort wurde er unvermittelt von hinten angerempelt und von drei Männern angesprochen. Zunächst verlangte einer der Männer eine Zigarette.

Kurz nachdem der 20-Jährige dies ablehnte, wurde er völlig unvermittelt körperlich attackiert. Die drei Täter schlugen gemeinschaftlich auf ihn ein. Dabei fiel der 20-Jährige zu Boden und verlor sein Handy und seinen Geldbeutel, in dem sich nur wenig Bargeld befand. Er verletzte sich dabei leicht.

Die Angreifer nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung Karlsplatz. Gegen 14.00 Uhr erstattete der 20-Jährige bei einer Polizeiinspektion in München Anzeige.

Brutale Attacke in München: So beschreibt das Opfer die Schläger

Täter 1: Männlich, etwa 25 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, schwarze, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent; bekleidet mit dunkelgrauem T-Shirt (näheres nicht bekannt)

Täter 2: Männlich, etwa 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, schwarze, kurze Haare, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent; bekleidet mit dunkelgrünem, kariertem Hemd (näheres nicht bekannt)

Polizei sucht nach brutaler Attacke in München Zeugen

Täter 3: Männlich, etwa 25 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlank, südländische Erscheinung, schwarze, mittellange Haare, Drei-Tage-Bart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent; Bekleidung unbekannt

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

