E-Roller regt Münchner tierisch auf: Dann meldet er sich bei Polizei - Beamte kontern großartig

Ein Münchner fühlte sich von einem ungelegen abgestellten E-Roller so gestört, dass er sogar die Polizei auf den Plan rief. Die Reaktion der Beamten war so trocken wie genial.

München - Ein Elektro-Roller parkte einsam und verlassen auf der Treppe zu den Stachus-Passagen. Eine Behinderung für Fußgänger, wie ein Münchner bemerkte, der gleich sein Smartphone zur Hand nahm und das dreist abgestellte Gefährt ablichtete. Danach öffnete er wohl seine Twitter-App und ließ seinen Ärger über die Unverschämtheit raus: „Wahnsinn!“ Ob das ein guter Parkplatz für einen E-Roller sein soll, fragte er die Netzgemeinde, um dann sogar die Polizei einzuschalten: „Vielleicht kann @PolizeiMuenchen in diesen Fällen aktiver werden!“

Münchner Polizei wegen E-Roller kontaktiert: Beamte kontern schlagfertig

Tatsächlich reagierte das Social-Media-Team der Münchner Polizei auf diesen Tweet - aber wohl nicht ganz so, wie es sich der Bürger gewünscht hat. Eine Blaulicht-Fahrt zum Karlsplatz gab es deshalb jedenfalls nicht! Ziemlich schlagfertig antworteten die Beamten: „Es bestünde auch die Möglichkeit, den Roller einfach selbst einen Meter zur Seite zu stellen. Hat in den Zeiten vor Twitter auch gut funktioniert.“

Münchner echauffiert sich über E-Roller: Netzgemeinde reagiert mit Spott

Und damit nicht genug: Der wütende Münchner muss sich von anderen Twitter-Nutzern noch Hohn und Spott gefallen lassen. Bei so einem schwerwiegenden Vergehen, müsse die Polizei doch alle Mittel einsetzen: „DNA Analyse, Auswertung der Videoüberwachung und sofortige Alarmfahndung mit dem GSG9!“, fordert ein Twitter-User scherzhaft. Ein anderer will gar die Streitkräfte einschalten: „Solche Fälle zeigen mal wieder eindringlich, dass der Bundestag umgehend die verfassungsmäßigen Voraussetzungen für Einsätze der Bundeswehr im Inneren schaffen muss.“

E-Scooter im Weg: Münchner erklärt, wieso er die Polizei einschaltete

Der Münchner meldete sich nach der Antwort der Polizei auch noch selbst zu Wort - und fühlt sich missverstanden. Es sei doch klar, dass es nicht die Pflicht der Beamten sei, diesen einen Roller wegzuräumen. Aber er fragt sich, ob die Polizei nicht Roller-Benutzer besser warnen könne, dass man die Zweiräder nicht einfach irgendwo abstellen dürfe, wo es einem passt. „Das kann in Zukunft ein großes Problem sein“, prognostiziert er.

E-Roller in München auch für die Polizei ein großes Thema

Tatsächlich sind E-Roller derzeit ein großes Thema in München, wie tz.de* in mehreren Artikeln berichtete. Im Englischen Garten nerven die E-Scooter gerade gewaltig. Der Parkchef schlägt Alarm. Auch Alkohol und E-Roller sind in Kombination problematisch - in nur einer Nacht erwischte die Münchner Polizei 24 Betrunkene auf E-Scootern!

Generell gilt: Diese Regeln müssen E-Roller-Fahrer auch in der bayerischen Landeshauptstadt beachten.

