E-Scooter löst verheerenden Wohnungsbrand in München aus - Zehn Verletzte

In einem Mehrfamilienhaus in der Weyprechtstraße (Milbertshofen-Am Hart) brannte am Mittwoch eine Wohnung. Grund für das Feuer war wohl ein E-Scooter.

München - Am Mittwochmorgen ist es in einem neungeschossigen Mehrfamilienhaus in der Weyprechtstraße, nahe der U-Bahn-Station Harthof, zu einem Zimmerbrand gekommen. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern einer Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Der Atemschutztrupp versuchte sofort das Feuer durch das verrauchte Treppenhaus zu löschen. Zur gleichen Zeit wurde mit der Drehleiter ein zweiter Angriffsweg aufgebaut.

Wohnungsbrand in München: Nach 30 Minuten war Feuer gelöscht

Nach 30 Minuten war der Brand in der Zwei-Zimmerwohnung gelöscht. Um eine Ausbreitung des Brandes unter der Fassade auszuschließen, mussten Teile davon demontiert werden.

Vor Ankunft der Feuerwehr waren 93 Bewohner ins Freie geflüchtet. Dort wurden sie vom Rettungsdienst untersucht und betreut. Zehn von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Zur genaueren Untersuchung wurden zwei Personen in Münchner Kliniken transportiert.

+ E-Scooter löst Wohnungsbrand mit zehn Verletzten aus. © Feuerwehr München

Auch am Sendlinger Tor war die Feuerwehr im Einsatz. Ein Zimmer in einem Klinikgebäude geriet in Brand.

Harthof: Sachschaden wird auf 200.000 Euro geschätzt

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten insgesamt 35 Wohnungen von der Feuerwehr kontrolliert werden. Bis auf die Brandwohnung sind alle Wohneinheiten nutzbar. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

München: Ursache für den Brand war wohl ein E-Scooter

Ursache für den Brand in der Wohnung war nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei ein privater E-Scooter. Also kein Leih-Scooter. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei hätten einen ausgebrannten Akku und Scooter in der Wohnung vorgefunden, so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage von merkur.de. Es handle sich wohl um einen „technischen Defekt“.

Fazit: E-Scooter auf Münchens Straßen

E-Scooter haben das Stadtbild in München verändert - nicht unbedingt zum guten. Denn die kleinen Fahrzeuge werden an allen Ecken abgestellt. Das Frustlevel nimmt zu.