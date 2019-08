Ihre Reise nach Portugal liegt bereits drei Jahre zurück. Jetzt hat eine Frau aus München eine kuriose Rechnung erhalten.

München - Nur zu gerne denkt Lena K.* an ihre Reise nach Lissabon zurück. Im Sommer 2016 hat sie mit ihrem Freund zehn traumhafte Tage in der portugiesischen Hauptstadt verbracht. Wenn es daheim in München wieder einmal regnet, erinnert sich die 30-Jährige an malerische Gässchen, eine lebendige Streetart-Szene und den Duft von Pasteis de Nata in ihrer Nase. Der kurze Ausflug mit einem Mietauto stand in ihrer Urlaubserinnerung lange Zeit nicht an oberster Stelle. Vor wenigen Tagen hat sich das geändert.

Es ist Ende Juli 2019 - seit der Portugal-Reise sind beinahe drei Jahre vergangen - als K. eine kuriose Rechnung ins Haus flattert. Absender ist der Inkassodienstleister „Euro Parking Collection“ mit Sitz in Großbritannien. K. wird in dem Schreiben aufgefordert, binnen drei Wochen 16,26 Euro zu entrichten. Angeblich habe sie während ihres Urlaubs eine portugiesische Autobahn benutzt, ohne dafür zu bezahlen.

München: Drei Jahre nach Urlaub - Frau flattert kuriose Rechnung ins Haus

+ Drei Jahre nach ihrem Urlaub in Portugal hat eine Münchnerin eine kuriose Zahlungsaufforderung erhalten. © fkn „Wir sind damals nur einen Tag mit dem Mietauto unterwegs gewesen; gut möglich, dass wir auf der genannten Straße gefahren sind. Dort gab es allerdings keine Möglichkeit, eine Gebühr zu entrichten. Auch später ist niemand mit einer Zahlungsaufforderung an mich herangetreten“, erklärt K. Dass dies nun drei Jahre später durch eine Firma mit Sitz in Großbritannien geschehe, sei schon mehr als kurios, „zumal aufgrund eines eher geringen Betrags“. In ihrem Bekanntenkreis habe die Nachricht für reichlich Belustigung gesorgt, berichtet K.

Auf Anfrage gibt ADAC-Sprecher Johannes Boos eine Einschätzung ab: „Im vorliegenden Fall geht es offensichtlich um eine – aus welchem Grund auch immer – nicht korrekte Entrichtung der Autobahnmautgebühren. Mautgebühren sind in Portugal zivilrechtlicher Natur und können acht Jahre lang eingefordert werden“. Dass der britische Inkassodienstleister EPC mit der Einforderung beauftragt werde, sei nicht unüblich. „Insofern ist die Forderung durchaus authentisch“, konstatiert Boos.

Urlauberin aus München soll nach drei Jahren zahlen: „Wer es darauf ankommen lassen will ...“

Für die betroffene K. gebe es laut Boos nun zwei Möglichkeiten. Zahlt sie den fälligen Betrag, sei der Vorgang erledigt. „Wer es darauf ankommen lassen will, geht auf Risiko“, zeigt der ADAC-Sprecher die zweite Variante auf. Dann bestünde theoretisch die Möglichkeit, dass der portugiesische Autobahnbetreiber oder das Inkassounternehmen den fälligen Betrag hierzulande eintreiben können. „In der Praxis ist uns bislang aber noch kein Fall bekannt geworden, in dem hiervon tatsächlich Gebrauch gemacht wurde“, sagt Boos.

Für die Einschätzung des Experten ist K. mehr als dankbar. Darauf ankommen lassen möchte es die 30-Jährige nicht. „Ich werde bezahlen, den Betrag kann ich gerade noch verkraften“, erklärt sie schmunzelnd. Mit dem kuriosen Schreiben ist sie nun um eine Urlaubserinnerung reicher. „Das werde ich mir auf jeden Fall aufheben“, kündigt die Münchnerin an.

lks

*Name von der Redaktion geändert.