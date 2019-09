Hinweis auf bewaffnete Person: Polizei durchsucht Zug am Münchner Hauptbahnhof

Fahrgäste werden überprüft

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag für etwa eineinhalb Stunden einen Bereich am Münchner Hauptbahnhof abgeriegelt.

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Zug am Hauptbahnhof in München durchsucht. Zuvor hatte sie Hinweise auf einen bewaffneten Mann erhalten.