Großeinsatz am Hauptbahnhof München: Schusswaffe im Zug gemeldet - Polizei gibt Entwarnung

Am Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Zug am Hauptbahnhof in München durchsucht. Sie hatte zuvor Hinweise auf eine bewaffneten Person erhalten.

Alarm am Münchner Hauptbahnhof: Am Mittwochnachmittag hatte die Polizei Hinweise auf einen bewaffneten Mann erhalten.

Gleis 14 und 15 wurden daraufhin abgeriegelt, ein kompletter Zug durchsucht.

Gegen 16.30 Uhr folgte die Entwarnung: Die Fahndung der Beamten blieb ohne Ergebnis.

Update von 17.45 Uhr: Schockierende Bilder waren das am Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof! Uniformierte mit Maschinengewehr, zwei komplett abgeriegelte Gleise, jede Menge Polizei: Das war die Szenerie in der Haupthalle ab 14.15 Uhr. An dem Großeinsatz waren über 50 Einsatzkräfte beteiligt. Der Grund: In dem EuroCity-Zug 114 aus Rosenheim, der um 13.46 Uhr am Bahnhof eingetroffen war, soll sich eine bewaffnete Person befunden haben. Ein Reisender hatte das einer Polizeistreife nach dem Aussteigen aus dem Zug gemeldet. Jene Person solle eine Schusswaffe haben und sich noch im Zug befinden.

Für die Beamten der Bundespolizei hieß das: Alarm und äußerste Vorsicht! Sondereinsatzkräfte durchsuchten jeden Fahrgast im Zug – da offenbar unklar war, wer die vermeintliche Waffe hatte. Auch Spürhunde waren im Einsatz. Derweil warteten draußen ungeduldige Zuggäste, die per EC nach Dortmund fahren wollten – in eben jenem Zug, der jetzt durchsucht wurde. Nach zwei Stunden hatten die Polizisten alle rund 200 Fahrgäste durchsucht – und nichts gefunden. Die Passagiere durften den Bahnhof nach und nach verlassen. „Die Zuggäste haben sich vorbildlich verhalten, alle sind ruhig geblieben“, lobt Polizei-Sprecher Wolfgang Hauner. Anschließend durchsuchte die Polizei noch den leeren Zug nach der Waffe. Um 16.30 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Fehlalarm! „Wir haben weder bei den Zuggästen noch im Zug einen Hinweis auf eine Waffe gefunden“, teilt Hauner mit.

Hinweis auf bewaffnete Person: Polizei durchsucht Zug am Münchner Hauptbahnhof

Update von 16.38 Uhr: Soeben hat die Bundespolizei via Twitter Entwarnung gegeben. Bei der Kontrolle des verdächtigen Zuges konnte keine Waffe gefunden werden. Auch der Rundgang eines Sprengstoffhundes verlief ohne Ergebnis. Die Absperrung wurde aufgehoben.

Hinweise auf bewaffneten Mann: Fahrgäste werden überprüft

Update von 16 Uhr: Vor wenigen Minuten haben die Sondereinsatzkräfte der Bundespolizei den Zug auf Gleis 14 verlassen. Bei der Kontrolle sämtlicher Fahrgäste konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden. Etwa 200 Fahrgäste sollen sich in den Waggons aufgehalten haben.

Nun machen sich die Beamten daran, den leeren Zug abzusuchen. So solle ausgeschlossen werden, dass darin etwas versteckt wurde, berichtet unsere Reporterin vor Ort.

Aufgrund des Einsatzes wird der betroffene Zug nicht wie geplant nach Dortmund fahren, sondern seine Reise in Stuttgart vorzeitig beenden.

Hauptbahnhof München: Hinweise auf bewaffnete Person - Polizei riegelt Bereich weiträumig ab

Erstmeldung von 15.30 Uhr: München - Die Bundespolizei vermeldet via Twitter: Sie habe von einem Reisenden Hinweise auf eine bewaffnete Person erhalten. Diese soll sich in einem Zug mit Halt am Münchner Hauptbahnhof befinden.

München: Alarm am Hauptbahnhof - Polizei erhält Hinweise auf bewaffnete Person

Derzeit fahnden Beamte nach der Person. Der Bereich um Gleis 14 und 15 am Hauptbahnhof ist weiträumig abgeriegelt.

!!! Achtung !!! Es liegt ein Hinweis vor, dass sich im HBF #München auf Gleis 14 eine Person im Zug befindet, die möglicherweise bewaffnet ist. Derzeit wird nach der Person gesucht. Der Bereich bei Gleis 14/15 ist abgesperrt. *DM pic.twitter.com/2XxUz6H3rO — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) September 25, 2019

Nach Informationen unserer Reporterin vor Ort handelt es sich bei dem verdächtigen Zug um den EC 114 aus Klagenfurt mit planmäßiger Abfahrt in München um 13.47 Uhr.

mm/tz/L. Felbinger/K. Braun