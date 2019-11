Stromausfall: Weiter Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke - die Beleuchtung ist nur ein Problem

Ein Stromausfall legte den Münchner Hauptbahnhof in Teilen am Samstag lahm. An den S-Bahnstationen bestehen weiterhin große Probleme.

Der Brand einer Trafostation an der Donnersberger Brücke sorgte am Samstag für Chaos im Zugverkehr am Münchner Hauptbahnhof.

Viele S-Bahn-Stationen sind ohne Strom.

Noch immer kann es Behinderungen auch im Fernverkehr geben.

Update um 15.35 Uhr: Laut aktuellen Verkehrsmeldungen der Deutschen Bahn kann es weiter zu Beeinträchtigungen im Regional- und Fernverkehr kommen. Gravierender sind die Auswirkungen des Trafobrandes und Stromausfalls für Reisende mit den Münchner S-Bahnen.

Die S-Bahn-Stationen von der Hackerbrücke bis Westkreuz sind weiterhin stromlos. Beleuchtung, Aufzüge, Rolltreppen und Fahrkartenautomaten funktionieren derzeit nicht. Für die Abendstunden ist eine provisorische Beleuchtung durch das Technische Hilfswerk für die betroffenen Stationen geplant.

Die gute Nachricht immerhin: Der S-Bahnen verkehren derzeit ohne Verzögerungen.

Update 16. November 2019, 12.50 Uhr: Aktuell ist die Situation am Münchner Hauptbahnhof noch angespannt. Züge verspäten sich oder der Halt am Hbf entfällt. Viele Züge sind stark ausgelastet. Der ICE 516 von München nach Dortmund (ab 13.28 Uhr) fällt sogar ganz aus.

Hauptbahnhof München: Feuer und Stromausfall lösen Zug-Chaos aus

München - Aufgrund eines Stromausfalls kann der Hauptbahnhof zurzeit nur eine stark eingeschränkte Zahl an Zugfahrten abwickeln. Ursache ist ein Brand in einer Trafostation an der Donnersberger Brücke. Auch das dortige ICE-Werk, das Stellwerk und eben Teile des Hauptbahnhofs waren von dem Brand betroffen. Viele Züge konnten nicht bereitgestellt werden. Verspätungen und Ausfälle sowohl im Regional- als auch im Fernverkehr waren und sind die Folge.

Wie die Feuerwehr München am Samstagmorgen mitteilte, waren sämtliche S-Bahnhöfe zwischen Hbf und Pasing ohne Strom. Die Feuerwehr musste sie notdürftig ausleuchten. Rolltreppen und Aufzüge fielen aus.

Nach einem #Brand in einer Trafostation sind sämtliche S-Bahnhöfe vom Hauptbahnhof München bis München-Pasing stromlos. Die Feuerwehr ist alarmiert um notdürftig auszuleuchten. Rolltreppen und Aufzüge funktionieren derzeit nicht. Der Zugverkehr läuft.#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/uJQ3qZnsPN — Feuerwehr München (@BFMuenchen) November 16, 2019

Nach Feuer und Stromausfall: Massive Behinderungen am Hauptbahnhof München

Züge des Fernverkehrs, die in München Hbf beginnen oder enden, fahren den Bahnhof an. In Einzelfällen kann es jedoch erforderlich sein, dass Züge bereits vorzeitig in München-Pasing oder München Ost enden und dort beginnen.

Hiervon betroffen sind die folgenden Verbindungen:

- ICE-Züge Hamburg – Berlin – Leipzig – Erfurt – Frankfurt (M) – Stuttgart – München

- ICE-Züge Hamburg – Berlin – Halle (S) bzw. Leipzig – Erfurt – Nürnberg – München

- ICE-Züge Hamburg – Hannover – Kassel-Wilhelmshöhe – Würzburg – München

- ICE-Züge Dortmund – Köln Messe/Deutz – Frankfurt (M) – Nürnberg – München

- ICE-Züge Dortmund – Köln – Frankfurt (M) Flugh. – Mannheim – Stuttgart – München

- TGV-Züge Paris – Karlsruhe – Stuttgart – München

- EC-Züge Zürich – Lindau – München

- EC-Züge Italien – Brenner – Innsbruck – München

- RJ-Züge Budapest – Wien – Salzburg – München

- IC-Züge Karlsruhe – Stuttgart – München

Züge des Fernverkehrs, die München Hbf durchfahren, werden umgeleitet und halten nicht am Hauptbahnhof. Nach Möglichkeit werden Ersatzhalte in München-Pasing oder München Ost eingerichtet.

Hiervon betroffen sind die folgenden Verbindungen:

- EC-Züge Frankfurt(Main) – Stuttgart – München – Salzburg – Österreich

Hauptbahnhof München: Störung wohl noch bis in den Nachmittag

Techniker der Deutschen Bahn arbeiten an einer Beseitigung der Störung. Aktuell geht die Bahn aber davon aus, dass sie noch bis in die Nachmittagsstunden andauern wird.

Reisende sollen sich über ihre Verbindung in der Reiseauskunft unter www.bahn.de/reiseauskunft, in der DB Navigator-App oder bei der telefonischen Reiseauskunft 0180/6996633 erkundigen.

Auch bei der Zeitumstellung am Münchner Hauptbahnhof gab es jüngst Verwirrung. Die Bahn patzte.

Nach einem #Brand in einer Trafostation sind sämtliche S-Bahnhöfe vom Hauptbahnhof München bis München-Pasing stromlos. Die Feuerwehr ist alarmiert um notdürftig auszuleuchten. Rolltreppen und Aufzüge funktionieren derzeit nicht. Der Zugverkehr läuft.#wirfuerMuenchen pic.twitter.com/uJQ3qZnsPN — Feuerwehr München (@BFMuenchen) November 16, 2019

Lesen Sie auch auf tz.de*: Die Luftqualität in München verbessert sich tendenziell. Es gibt aber noch Stellen, an denen die Grenzwerte für Stickstoffdioxide deutlich überschritten werden, unter anderem am Hauptbahnhof.

Auch interessant auf tz.de: Fürchterliche Entdeckung am Münchner Hauptbahnhof: Stark blutender Mann - nun ermittelt Kripo

mag

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes