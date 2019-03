Brutale Massenschlägerei vor Bayern-Spiel: Neue Details zum Fan-Irrsinn

Im Vorfeld des Bundesliga-Spiels des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg ist es am Hauptbahnhof in München zur Massenschlägerei gekommen. Die Polizei nennt neue Details.

Update 10. März 2019, 12.51 Uhr: Wie die Polizei bestätigt handelte es ich bei den Randalierern in der Münchner Innenstadt am Samstag um Fangruppen der beiden Verein Vfl Wolfsburg und FC Bayern München. Von den insgesamt rund 40 Personen wurden schließlich 16 Randalierer festgenommen. Ein Fan des Vfl Wolfsburg musste mit leichten Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden.

Während des Spiels wurden weitere Gastfans festgenommen, die am Geschehen in der Münchner Schillerstraße beteiligt gewesen sein sollen. Insgesamt kamen letztlich 22 Personen in Gewahrsam, 21 wegen Landfriedensbruchs und eine wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Alle Personen wurden nach Spielende wieder entlassen und konnten den Heimweg antreten.

München Hauptbahnhof: Burtale Massenschlägerei vor Spiel des FC Bayern

Meldung vom 9. März:Um 15.30 Uhr am Samstag begann das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der Münchner Allianz Arena. Im Vorfeld des Spiels kam es nun am Hauptbahnhof in München zu hässlichen Szenen.

Wie die Polizei München der Ippen-Digital-Zentralredaktion bestätigte, wurden die Beamten gegen 13 Uhr alarmiert. In der Schillerstraße nahe des Hauptbahnhofs in München lieferten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 30 bis 50 Personen eine heftige Auseinandersetzung.

Schlägerei in München: Randalierer waren wohl fast alle Wolfsburger Fußball-Fans

Diese entwickelte sich zu einer Massenschlägerei. Ein Großaufgebot der Münchner Polizei eilte zum Ort des Geschehens und beendete die Auseinandersetzung. Ersten Informationen zufolge sollen mindestens zwei Personen festgenommen worden sein. Bei den Randalierern soll es sich vornehmlich um Gäste aus Wolfsburg gehandelt haben.

Schlägerei in München: Sogar Frankreich berichtet über Fan-Randale

Die Schlägerei zwischen den Fußball-Fans in München schlug hohe Wellen und wurde sogar von französischen Nachrichten-Seiten aufgegriffen.

Des affrontements ont eu lieux aux alentours de la gare centrale de Munich en marge du match Bayern - Wolfsburg.



Peu d'informations concernant les auteurs des faits et les fans concernés pour le moment. pic.twitter.com/jOUEhXhzxC — FCBayern_France (Nouveau) (@FCBayern_French) 9. März 2019

Auch weitere Twitter Nutzer wurden aufmerksam.

kah

