Kontrolle am Münchner Hauptbahnhof nimmt blutiges Ende: Motiv des Angreifers jetzt bekannt?

30-Jähriger schwer verletzt

+ © dpa / Matthias Balk Ein Fahrzeug der Bundespolizei steht vor einem Eingang zum Hauptbahnhof. Am frühen Montagmorgen war ein Polizist von hinten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. © dpa / Matthias Balk

Messerangriff in München: Die Polizei will auf einer Pressekonferenz Details zu dem Vorfall am Hauptbahnhof nennen.