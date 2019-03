Zeugen wollen heftige Prügelei beenden - kurz darauf haben sie ihre guten Absichten vergessen

Am Hauptbahnhof in München gerieten mehrere Männer heftig aneinander (Symbolbild).

Sie hatten zunächst Gutes im Sinn. Zeugen wollten einen Streit am Hauptbahnhof in München schlichten, wenig später schlugen sie selbst zu.

München - Am Sonntagvormittag (10. März 2019) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Taxistand des Hauptbahnhofes in München. Zunächst gerieten ein 41-jähriger Rumäne und ein 38-jähriger Slowake in einen Streit, in dessen Verlauf der Slowake dem Rumänen den Inhalt einer Bierflasche über den Kopf geschüttet haben soll.

Daraufhin schlug und trat der Beschüttete auf sein Gegenüber ein, sodass dieser rücklings auf die Motorhaube eines Taxis fiel. Als umstehende Zeugen zunächst versuchten die beiden zu trennen, gerieten die allesamt nicht unerheblich alkoholisierten selbst untereinander in Streit.

München: Zeugen wollen heftige Prügelei am Hauptbahnhof beenden - dann schlagen sie selbst zu

Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Die Ermittlungen der Bundespolizei in München lauten auf wechselseitige Körperverletzung.

