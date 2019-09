Mitten in der Nacht: Hotelgast will unbedingt eine Ziege kaufen - er hat ein dringendes Bedürfnis

Dunkelheit regt die Kreativität an. Zumindest bei einigen Hotelgästen scheint das so zu sein. Ein Rezeptionist aus München schildert seine kuriosesten Erlebnisse.

München - „Nachts ist man im Grunde das Mädchen für alles“, sagt Leon Wertschulte. Seit drei Jahren arbeitet der 24-Jährige als Rezeptionist im Charles Hotel am Alten Botanischen Garten in München. Nicht selten ist ein torkelnder Mann, der seinen Zimmerschlüssel verloren hat, das spannendste was in einer von Wertschultes Nachtschichten passiert.

Manchmal jedoch kommen Hotelgäste zwischen 23 und 7.30 Uhr mit ganz speziellen Wünschen auf den Rezeptionisten zu. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat Wertschulte die skurrilsten Erlebnisse zusammengetragen und mit der Süddeutschen Zeitung geteilt.

München: Mikrowelle aufs Zimmer bestellt - Hotelgast hat kuriose Begründung

Da wäre etwa die Sache mit der Mikrowelle. Ein Hotelgast bat des Nachts plötzlich um einen handelsüblichen Haushaltsherd. Aber nicht, um sich darin seine Lieblingsspeise zuzubereiten. „Wir mussten eine Mikrowelle besorgen und auf dem Nachttisch platzieren, weil er nur beim Geräusch einer laufenden Mikrowelle einschlafen konnte“, erinnert sich Wertschulte ungläubig.

In die Liste der einprägsamsten Erlebnisse hat das Charles-Personal auch den Fall eines wählerischen Feinschmeckers aufgenommen. Der Mann hatte in der Lobby darum gebeten, eine Ziege für ihn zu kaufen. Ihm war sehr am täglichen Genuss der frischen Milch gelegen.

Hotel-Angestellte in München belustigt: Gäste äußern skurille Sonderwünsche

Während seines Aufenthalts hätte das Tier im Alten Botanischen Garten übernachten sollen. Mit einer gewissen Belustigung denken die Hotel-Angestellten zurück: „Wir mussten erklären, dass dies nicht erlaubt ist. Aber wir haben jeden Tag frische Ziegenmilch von einem Bauernhof in der Nähe von München organisiert.“

Dass den Rezeptionisten während ihrer Nachtschichten spärlich bekleidete Gäste begegnen, kann passieren. Oftmals ist der Hintergrund wenig spektakulär, wie sich dem Best-of des Personals entnehmen lässt: „Sie haben schlaftrunken Zimmer- und Badtür verwechselt und stehen dann ausgesperrt auf dem Gang, weil die Zimmertür automatisch ins Schloss gefallen ist.“

