Giftige Dämpfe eingeatmet: Große Sorge um bekanntes Model - Notarzt-Einsatz in Münchner Wohnung

Zur Wohnung eines bekannten Models in München rückte der Notarzt aus. Offenbar waren dort giftige Dämpfe ausgetreten.

Notarzteinsatz in München: Männer-Model Papis Loveday musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Der 42-Jährige soll in seiner Wohnung giftige Dämpfe eingeatmet haben.

Loveday wirkte unter anderem in der Heidi-Klum-Show „Germanys Next Top Model“ mit.

München - Große Sorge um Papis Loveday: In der Münchner Wohnung des bekannten Männer-Models ist es zu einem Notarzteinsatz gekommen. Auch die Feuerwehr wurde gerufen.

Laut Bild-Informationen hatte der 42-Jährige giftige Dämpfe eines Schimmelreinigers eingeatmet. Infolgedessen musste Loveday in eine Klinik transportiert werden.

Gemeinsam mit einem Geschäftspartner gründete der gebürtige Senegalese im Jahr 2011 ein Unternehmen mit Sitz in München. Der 32-Jährige besitzt Wohnungen in München und Mailand sowie ein Sommerhaus auf Ibiza.

Als Jugendlicher hatte Loveday eine Karriere als Profi-Leichtathlet verfolgt, später machte er sich als Model einen Namen. In Mailand und Paris präsentierte er sich unter anderem für die Luxus-Marken Givenchy, Gucci und Yves Saint-Laurent.

Papis Loveday nach Vorfall in München in Klinik eingeliefert - Model aus Heidi-Klum-Show bekannt

Dem deutschen Fernsehpublikum wurde Loveday vor allem als Laufsteg-Coach in der Heidi-Klum-Show „Germanys Next Top Model“ (ProSieben) bekannt. Weitere TV-Auftritte hatte der 42-Jährige bei der „Model-WG“ oder „Austria‘s Next Topmodel“. Im Jahr 2009 wurde Loveday vom türkischen TV-Sender TV8 zum „Best Model of the World“ gewählt.

