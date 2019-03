Mädchen nimmt Handy mit in Badewanne - kurz darauf ist sie tot

Eine 16-Jährige will in der Wann Musik hören. Dann passiert das Unfassbare.

München - Ein Mädchen hat ihr Handy mit in die Badewanne genommen - kurz darauf war die 16-Jährige tot. Über den tragischen Vorfall aus der bayerischen Landeshauptstadt München berichtet extratipp.com*.

Mädchen nimmt in München Handy mit in Badewanne - kurz darauf ist sie tot

Schlimme Nachrichten aus dem Münchener Stadtteil Untermenzing: Eine 16-Jährige ist am Dienstag offenbar durch einen Stromschlag zu Tode gekommen. Das Polizeipräsidium München berichtet über das Unglück. Der Teenager verschwand am Abend gegen 21 Uhr im Badezimmer. Das Mädchen ließ sich ein Bad ein, legte sich in die Wanne. Dabei hörte sie Musik. Dazu, heißt es in der Pressemeldung der Polizei, "verband sie über eine Mehrfachsteckdose eines Verlängerungskabels das Ladegerät ihres Mobiltelefons".

Polizei München: Todesursache offenbar Stromschlag

Offenbar kam eines der Kabel mit dem Badewasser in Berührung, der Stromschlag machte die 16-Jährige bewusstlos. Nach einiger Zeit fragten sich die Eltern, was die Tochter so lange im Bad machte. Anschließend fanden sie den leblosen Teenager. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche scheiterten, das Mädchen starb wenig später in einem benachbarten Krankenhaus. "Nach dem bisherigen Ermittlungsstand des Kriminalkommissariats 12 für Todesermittlungen wird der Stromkontakt als todesursächlich angesehen", schreibt die Polizei München. Allerdings würden die genauen Todesumstände noch ermittelt.

