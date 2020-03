München: Mädchen von Männer-Gruppe angegangen - Polizei sucht Zeugen

Zwei Mädchen wurden in München von einer Gruppe junger Männer angegangen.

München/Untermenzing - Die Ereignisse, von denen die Polizei München jetzt berichtet, sind schockierend: eine 14-Jährige und eine 15-Jährige (beide aus München) hielten sich gegen 20 Uhr im Bereich der Pfarrer-Grimm-Straße in Untermenzing auf.

Vor Ort trafen die beiden Mädchen auf eine größere Gruppe männlicher Personen. Unmittelbar danach kam es nach jetzigem Ermittlungsstand gleich zu mehreren Straftaten aus der Gruppe heraus zum Nachteil der beiden Mädchen.

So wurden die beiden Mädchen unter anderem beleidigt, im Gesäßbereich betatscht und am Weitergehen gehindert. Zudem versuchte ein unbekannter Täter aus der Gruppe, mit Gewalt die Handtasche der 14-Jährigen aus München zu entwenden, was durch deren Gegenwehr verhindert werden konnte.

Wie die Münchner Abendzeitung unter Berufung auf die Polizei berichtet, sollen bis zu 40 Männer vor Ort gewesen sein.

In einem günstigen Moment gelang es den beiden Mädchen glücklicherweise aber dann doch, über eine stark befahrene Straße zu entkommen.

Die Tat hatte sich bereits am Montag, 24. Februar, ereignet. Allerdings wurde der Vorfall aus München erst einige Tage später der Polizei gemeldet und angezeigt.

Da die Gruppe von 40 Personen recht groß war, es zudem um 20 Uhr noch viele Passanten gegeben haben könnte, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Erst vor wenigen Tagen war eine Frau am Hauptbahnhof belästigt und bespuckt worden.

Quellen: Polizei/lit

