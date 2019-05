Folgenschweres Handgemenge in bekannter McDonald‘s-Filiale: Mann stürzt Treppe hinab

Vier Tatverdächtige

+ © Google Street View Bei McDonalds am Stachus in München ist ein Security-Mitarbeiter am Sonntag schwer gestürzt. © Google Street View

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes mischten sich am Sonntag in München in einem McDonalds ein, als mehrere Männer aufeinander losgingen. Am Ende war einer schwer verletzt.