Vergewaltigungs-Schock: Paketbote klingelt bei Münchnerin (20) - als sie öffnet, fällt er über sie her 

Täter konnte zunächst fliehen

+ © picture alliance/dpa / Julian Stratenschulte Eine Frau (20) in München nahm zwei Pakete von einem Zusteller entgegen. Daraufhin versuchte er, sie zu vergewaltigen (Symbolbild). © picture alliance/dpa / Julian Stratenschulte

Ein Paketbote übergab einer Frau (20) in München an ihrer Wohnungstür zwei Pakete - dann fiel er plötzlich über sie her, um sie zu vergewaltigen.