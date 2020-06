Mitten in München: Auto rast in Personengruppe - Insassen verprügeln Opfer - Polizei fahndet 

Großeinsatz in München: Auto rast in eine Menschengruppe - es gibt Verletzte.

Ein Auto ist mitten in München in eine Personengruppe gerast. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll es sich um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

am Mittwochnachmittag (10. Juni) in eine Menschengruppe gefahren - es gab Verletzte. Es soll sich nach Angaben der Polizei um einen gezielten Angriff gehandelt haben.

Ein Großeinsatz der Polizei läuft. Nach dem Unfallwagen und Insassen wird auch mit Hubschraubern gefahndet.

München - Großeinsatz in München: Hubschrauber kreisen laut Augenzeugen tief über dem Norden der Stadt. Der Bereich um den Einsatzort in München Stadtteil Schwabing Freimann hat die Polizei nach eigenen Angaben großräumig abgesperrt. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Auto und dessen Insassen. Die tz.de berichtet über den Großeinsatz in München im Bereich Nordfriedhof*.

München: Auto rast in Menschengruppe - drei Verletzte

Ein Auto ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei zielgerichtet in eine Menschengruppe gerast. Dann sollen die Insassen ausgestiegen sein und verprügelten die Gruppe, twittert die Polizei. Danach flüchteten die Täter mit dem Fahrzeug.

Bei der Tat wurden drei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Großeinsatz in München: Polizei fahndet nach Fahrzeug und Tätern

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag (10. Juni) in der Ungererstraße im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann. Wie br.de berichtet, sollen sechs Insassen des Autos auf die Gruppe losgegangen sein. „Es deutet einiges darauf hin, dass die Personen sich gekannt haben“, zitiert der Sender zudem einen Sprecher der Polizei München.

Das erklärt auch einen Satz, den die Polizei München im Zusammenhang mit dem Großeinsatz twitterte: „Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch.“

In einem weiteren Tweet beruhigt die Münchner Polizei die Bevölkerung: „Bitte nicht verunsichern lassen, bei solchen Einsätzen tragen viele der Kollegen/innen, je nach Verwendung, aus Gründen der Eigensicherung Schutzausstattung.“

+ Auto fährt in Menschengruppe: Die Polizei hat den Einsatzort in München weiträumig abgesperrt. © Nadja Hofmann

Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Weitere Einzelheiten sind zunächst nicht bekannt.

