Münchner ignoriert rote Ampel - für einen Motorradfahrer hat das schreckliche Folgen

In München hat ein Autofahrer eine rote Ampel überfahren. Infolgedessen wurde ein 49-Jähriger schwer verletzt.

Bei einer Kollision in München ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor eine rote Ampel ignoriert.

München - Am Freitag, 24.05.2019, gegen 21.00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Münchner mit seinem Pkw-Audi den Luise-Kiesselbach-Platz in südöstlicher Richtung. Die Kreuzung mit der Murnauer Straße wollte der 47-Jährige geradeaus überqueren, um auf die Heckenstallerstraße aufzufahren.

Hierbei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem kreuzenden Motorrad-Honda eines 49-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Der 49-Jährige befuhr die Murnauer Straße in nordwestliche Fahrtrichtung und wollte die Kreuzung am Luise-Kiesselbach-Platz geradeaus überqueren. Er fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein.

München: Rote Ampel missachtet - Auto kollidiert mit Motorrad

Obwohl der 49-Jährige eine Sofortbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Pkw des 47-Jährigen nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw. Er stürzte und wurde schwer verletzt.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt. Das Motorrad wurde total beschädigt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme mussten einige Auffahrten auf den Luise-Kiesselbach-Platz für drei Stunden gesperrt werden. Es kam zu mäßigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

mm/tz

Seit Jahren halten Jugendliche, die auf Ärger aus sind, die Polizei im Englischen Garten auf Trab. Über eskalierte Situationen im bekannten Münchner Park berichtet tz.de*.



*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.