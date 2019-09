Weil er keinen Kuss bekommt: Mann knöpft sich seine „Angebetete“ vor

An einem Bahngleis in München hat ein 20-Jähriger komplett die Nerven verloren (Symbolbild).

Zu einem heftigen Streit ist es am Wochenende in München gekommen. Auslöser für den Ausraster eines 20-Jährigen war ein verweigerter Kuss.

München - Am Sonntag (8. September) geriet ein 20-Jähriger mit einer Dreier-Gruppe am Ostbahnhof in München zunächst in verbale Streitigkeiten, die sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelten. Es flogen Faust und Bierflasche. Die Bundespolizei ermittelt.

Gegen 2.30 Uhr war ein 20-jähriger Iraker am Bahngleis 4/5 auf zwei 18- und 19-jährige deutsche Frauen, sowie einen 20-jährigen ebenfalls Deutschen getroffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Iraker die 18-Jährige aus Pasing verbal beleidigte, woraufhin ihm die Frau eine Ohrfeige gab.

München: Mann will 19-Jährige küssen - Streit läuft aus dem Ruder

Als die 19-Jährige dazwischen ging um zu schlichten, zog der Geschlagene diese an sich und versuchte sie gegen ihren Willen auf den Mund zu küssen, wie die Bundespolizei berichtet. Die Münchnerin aus Hadern wehrte sich, woraufhin ihr der Mann aus der Maxvorstadt mit der Faust ins Gesicht schlug.

Als dann der Freund der Geschlagenen, der 20-jährige Deutsche aus dem Landkreis Freising, den mit 2,34 Promille alkoholisierten Iraker wegschubste, warf dieser eine volle Bierflasche nach ihm, die ihr Ziel jedoch verfehlte.

Verweigerter Kuss löst Schlägerei in München aus

Auf der Dienststelle der Bundespolizei am Ostbahnhof wurden die Personalien aller Beteiligten festgestellt. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben bei der 18-Jährigen einen Wert von 0,92 Promille und bei der 19-Jährigen, welche eine leichte Schwellung an der Oberlippe erlitt, 2,23 Promille. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durften alle vier die Wache wieder verlassen.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Iraker wegen sexueller Belästigung, Beleidigung und Körperverletzung. Die Pasingerin muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

mm/tz

