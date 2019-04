Brutale Attacke: 17-Jähriger mit Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen

Angriff an der Bushaltestelle: Ein 17-Jähriger wurde in Münster von einem Unbekannten attackiert. Er hatte zuvor Geld gefordert.

Münster – Ein Jugendlicher stand in der Nacht zu Sonntag (28. April) an einer Haltestelle am Albersloher Weg und wartete dort auf einen Bus. Wenige Minuten nach Mitternacht hielt plötzlich ein Auto neben dem 17-Jährigen an. Der Beifahrer des Wagens forderte Geld von dem Jugendlichen, wie msl24.de* berichtet.

Der Jugendliche weigerte sich, sein Geld herauszurücken, woraufhin der Unbekannte ein Messer zückte. In dem Moment stieg der Fahrer des Wagens aus und schlug dem 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Er wurde bei der Attacke in Münster verletzt und übergab dem Täter letztlich einen 20-Euro-Schein.

Münster: Zeugen nach Attacke auf Jugendlichen gesucht

Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern. Hinweise werden unter der Rufnummer 0251/27 50 entgegengenommen. Die Gesuchten aus Münster konnten folgendermaßen beschrieben werden:

