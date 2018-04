Amokfahrt in Münster: Polizei gibt weiteres Täter-Detail bekannt - Opfer in Lebensgefahr

In der Altstadt von Münster ist am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Es gab mehrere Tote. Einige Verletzte schweben noch in Lebensgefahr. Der Täter ist derweil bekannt. Alle Informationen im News-Ticker.

In Münster ist am Samstagnachmittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast.

Es gab zwei Tote , weitere Personen wurden schwer verletzt und schweben in akuter Lebensgefahr. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

, und schweben in akuter Lebensgefahr. Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken. Der Täter erschoss sich nach der Amokfahrt selbst. Es handelt sich um einen 48-jährigen Deutschen, der offenbar psychische Auffälligkeiten gezeigt hat.

Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen islamistischen Hintergrund . Das Motiv ist weiter unklar.

. Das Motiv ist weiter unklar. Ermittler sind noch dabei, den Tatort zu untersuchen.

11.29 Uhr: "Das Motiv ist weiter völlig unklar, wir ermitteln unverändert in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag in der nordrhein-westfälischen Stadt. Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen nannte die Polizei am Sonntag weiter nicht. Auch zu Berichten über angebliche Kontakte des Täters in die rechtsextreme Szene wollte sich eine Polizeisprecherin vor Ort mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Die Polizei sucht nach der Amokfahrt von Münster nicht nach weiteren Tätern. Es gebe keine Hinweise, dass noch weitere Verdächtige an dem Verbrechen beteiligt waren - man gehe von der Tat eines Einzeltäters aus, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag.

Die Polizei war zunächst Zeugenaussagen nachgegangen, wonach noch zwei Menschen aus dem Auto gesprungen und geflüchtet sein sollten.

Amokfahrt in Münster: Polizei sprengt Wohnungstür - und findet Waffen

10.39 Uhr: Nach der tödlichen Amokfahrt eines 48-jährigen Deutschen in Münster hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland "Doppelstandards" bei der Einordnung solcher Gewalttaten kritisiert. "Deutsche Täter sind psychisch gestört - muslimische 'islamistische' Terroristen?", fragte Zentralratschef Aiman Mazyek am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Mit diesem unsäglichen Doppelstandarddiskurs brauchen wir uns nicht wundern, warum Islamphobie stets weiter steigt." Damit werde "das Geschäft der Extremisten und Terroristen" betrieben.

Deutsche Täter sind psychisch gestört – muslimische „islamistische“Terroristen?? Mit diesem seit 9/11 unsäglichen Doppelstandard-Diskurs brauchen wir uns nicht wundern, warum Islamphobie stets weiter steigt. Betreiben damit ind. das Geschäft der Extremisten&Terroristen #Münster — Aiman A. Mazyek (@aimanMazyek) 8. April 2018

10.33 Uhr: Die weiträumige Absperrung in der Innenstadt ist aufgehoben. Der Platz vor dem Kiepenkerl ist noch gesperrt, meldet die Polizei NRW soeben via Twitter.

09.52 Uhr: Nach der Amokfahrt in Münster hat es in der Uniklinik mehrere Notoperationen gegeben. Insgesamt würden vier Schwerstverletzte behandelt, sagte eine Sprecherin am Sonntagmorgen. Die Klinik habe nach der Amokfahrt mit mehr als 20 Verletzen am Samstagnachmittag sofort alle verfügbaren Mitarbeiter informiert. 250 Ärzte und Pfleger seien in kürzester Zeit einsatzbereit gewesen, teilte die Klinik mit.

#Kiepenkerl #Münster Hinweise nimmt unsere Hotline unter 08003040303 auch weiterhin entgegen. Wir sind für Euch vor Ort. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 8. April 2018

09.28 Uhr: Immer mehr wird zu Täter Jens R. bekannt: Psychisch Labil? Rechtsextrem? Erste Details über Münsters Amokfahrer kursieren

08.29 Uhr: Der Zustand der lebensgefährlich verletzten Opfer der Amokfahrt von Münster hat sich nach Angaben der Polizei über Nacht nicht verändert. Es gebe keine weiteren Todesfälle, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen. Wie viele der insgesamt mehr als 20 Opfer in Lebensgefahr schweben, sagt die Polizei weiterhin nicht.

Lesen Sie auch: Alle Reaktionen zum schlimmen Unglück in Münster

07.29 Uhr: Die Polizei hat am Sonntagmorgen das Tatfahrzeug den Amokfahrers von Münster abgeschleppt. Der Campingbus wurde auf einen Abschleppwagen geladen und weggefahren.

+ Der Tatwagen wird vor dem Gasthaus "Grosser Kiepenkerl" abgeschleppt. © dpa / Marius Becker

06.55 Uhr: Das passiert am Sonntag: Am Vormittag werden Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in Münster erwartet. Möglicherweise werden beide mit weiteren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gehen.

Im Paulus-Dom in Münster gibt es am Sonntagabend einen ökumenischen Gedenkgottesdienst, den Bischof Felix Genn leiten will.

06.51 Uhr: Die US-Regierung hat nach der tödliche Attacke in Münster ihre Anteilnahme bekundet. Präsident Donald Trump sei über den "entsetzlichen" Angriff informiert worden, hieß es am Samstag in einer Erklärung des Weißen Hauses. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Familien der Getöteten." Das Weiße Haus verurteilte die "feige Attacke auf unschuldige Menschen".

Münster: Polizei durchsucht Wohnung und Auto des Täters

06.49 Uhr: Die Polizei hat das besonnene Verhalten der Menschen in Münster unmittelbar nach der Amokfahrt mit Toten und Verletzten gelobt. „Die Polizei konnte die notwendigen Maßnahmen schnell und reibungslos treffen“, erklärte der Einsatzleiter, Polizeidirektor Martin Fischer, in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft. „Alle haben sich vorbildlich verhalten und den Tatortbereich sehr schnell verlassen.“

Die Polizei Münster habe Unterstützung aus ganz Nordrhein-Westfalen angefordert, um die Tat rasch aufzuklären.

06.22 Uhr: Die Polizei fand bei der Durchsuchung der Wohnung des Amokfahrers eine unbrauchbare Maschinenpistole vom Typ AK47, wie es hieß. Die Beamten hätten nur eine Dekorationswaffe und Feuerwerkskörper gefunden. Spezialisten hätten aus Sicherheitsgründen die Wohnungstür aufgesprengt, bevor die Beamten die Räume hätten untersuchen können. Am Samstagabend waren in Münster wiederholt Explosionsgeräusche zu hören gewesen.

Ermittler haben im Wagen die Waffe, mit der sich der Täter erschossen hat, sowie eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper gefunden.

Amokfahrt in Münster: Identität der Todesopfer steht fest

06.19 Uhr: Das Bundeskriminalamt hat inzwischen ein Hinweisportal eingerichtet. Dort können Augenzeugen ihre Videos und Fotos, die in Zusammenhang mit der Tat stehen, zu Ermittlungszwecken hochladen.

06.17 Uhr: Die Anwohner konnten gegen halb 5 wieder zurück in ihre Wohnung. Die Gegend wurde nach der Tat weiträumig evakuiert.

06.11 Uhr: Die Polizei identifizierte inzwischen die beiden Todesopfer. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus dem Kreis Lüneburg und einen 65-jährigen Mann aus dem Kreis Borken.

06.10 Uhr: Nach der Amokfahrt von Münster suchen die Ermittler weiter nach Motiv und Hintergründen für die Tat mit drei Toten und mehr als 20 Verletzten. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei in Münster hieß am frühen Sonntagmorgen: „Bislang liegen keine Hinweise auf einen möglichen Hintergrund für die Tat vor. Die Ermittlungen werden mit Hochdruck und in alle Richtungen geführt.“

„Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen handelt es sich bei dem Fahrer vermutlich um einen 48-jährigen Mann aus Münster“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.

Die Ereignisse von Samstag, 7. April 2018

22.52 Uhr: Nach dem tödlichen Zwischenfall von Münster soll es am Sonntagabend einen Gedenkgottesdienst im Paulus-Dom geben. Der Münsteraner Bischof Felix Genn leitet den ökumenischen Gottesdienst, der um 19.30 Uhr beginnen soll, wie Bistumssprecher Stephan Kronenburg sagte. „Wir laden jeden ein, der ein Bedürfnis hat.“

22.16 Uhr: Laut eines Berichts des Tagesspiegel soll die Polizei beim Tatverdächtigen einen möglichen rechtsextremen Hintergrund prüfen.

Nach dem blutigen Zwischenfall von Münster war die Identität der beiden getöteten Opfer am Abend zunächst weiter unklar. Die Polizei konnte keine Angaben machen, wer die beiden Toten seien. Sie habe dazu keine Informationen, sagte eine Sprecherin. Das Lokal hat mittlerweile dementiert, dass Kellner des Hauses zu den Todesopfern gehören.

21.47 Uhr: Weitere Stellungnahmen der Polizei sind am Samstagabend wohl nicht mehr zu erwarten. Für den Sonntagmorgen wurde bereits eine Pressekonferenz angekündigt.

Gebiet evakuiert: Münsters Anwohner können wohl erst am Sonntag zurückkehren

21.37 Uhr: Unbestätigten Informationen zufolge soll die Polizei kurz vor einer Sprengung mitten in der Münsteraner Innenstadt stehen. Diese soll in Zusammenhang mit dem im Tatfahrzeug gefundenen Paket stehen. Zumindest das hat ein Polizei-Sprecher bestätigt. „Die Kollegen vor Ort entscheiden, wie der Gegenstand bearbeitet wird“, so die Aussage.

Die Anwohner aus dem evakuierten Gebiet können in der Nacht wohl nicht in ihre Häuser zurückkehren.

+ Polizisten stehen an der Ecke Theißingstraße/Zumbroockstraße. In Münster sind am Samstag mehrere Menschen gestorben, als ein Auto in eine Menschengruppe fuhr. © dpa / Ina Fassbender

21.19 Uhr: Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat anscheinend den tödlichen Vorfall in Münster für einen verbalen Angriff auf den französischen Amtskollegen Emmanuel Macron genutzt.

Eine Zusammenfassung der Ereignisse gibt es hier: Was wir für den Vorfall in Münster wissen - und was nicht.

21.11 Uhr: Bei den zwei während des Vorfalls getöteten Personen soll es sich um Angestellte des beliebten Lokals in der Münsteraner Innenstadt handeln. Das berichtet der Fernsehsender ntv.

Todesfahrt mit Kleintransporter in Münster: Ermittler durchsuchen Wohnung des Verdächtigen

20.52 Uhr: Der Bereich rund um das weiterhin untersuchte Tatfahrzeug wurde evakuiert. Für Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, wurde eine Sammelstelle eingerichtet.

#Kiepenkerl #Münster Für Anwohner des gesperrten Bereiches hat die Feuerwehr Münster eine Anlaufstelle im Stadttheater eingerichtet. Wir sind für Euch vor Ort. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

20.45 Uhr: Gerüchte über einen geplanten Sprengstoffanschlag des Tatverdächtigen reisen nicht ab. Aktuell sind Spezialkräfte der Polizei dabei, die Wohnung des 48-Jährigen zu durchsuchen.

20.28 Uhr: Die Attacke mit einem Kleintransporter auf eine Menschenmenge in Münster ist nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU) von einem Deutschen begangen worden. Es spreche zudem "im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt", sagte Reul am Samstag bei einem Besuch vor Ort.

Der Minister korrigierte auch die Zahl der Todesopfer: Nach seinen Angaben tötete der Angreifer zwei Menschen, bevor er sich im Tatfahrzeug selbst erschoss.

+ NRW-Innenminister Herbert Reul (M, CDU) gibt eine Pressekonferenz in der Innenstadt. © dpa / Friso Gentsch

20.04 Uhr: Weiterhin herrscht große Unklarheit in Münster. Gerüchten zufolge soll der Tatverdächtige Vertrauten gegenüber einen erweiterten Selbstmord angekündigt haben.

Unterdessen zweifelt ein weitere Medienbericht die von der Süddeutschen Zeitung vermeldete Identität des Fahrers an.

Amok-Fahrt in Münster: Kanzlerin Merkel zeigt sich „tief erschüttert“

20.00 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich nach der Attacke mit einem Kleintransporter in Münster "zutiefst erschüttert" gezeigt. In einer Erklärung sprach Merkel am Samstag von "schrecklichen Geschehnissen" in der nordrhein-westfälischen Stadt. Es werde nun "alles Denkbare zur Aufklärung der Tat und zur Unterstützung der Opfer und ihrer Angehörigen getan".

"Allen Einsatzkräften vor Ort gilt mein Dank", erklärte die Kanzlerin. Sie stehe nach der Attacke "im ständigen Austausch" mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU).

19.38 Uhr: Das nordrhein-westfälische Innenministerium tritt dem Bericht von NDR, WDR und SZ nicht entgegen, demzufolge es sich bei dem Täter von Münster um einen psychisch auffälligen Deutschen handeln soll. "Ich kann das weder bestätigen noch dementieren", sagte ein Sprecher.

Netz reagiert unterschiedlich auf Amok-Fahrt

19.29 Uhr: Sandra Oelschläger, Mitarbeiterin des Westfälischen Anzeigers, die bis vor drei Jahren in Münster, nur wenige hundert Meter von der Stelle des Geschehens gewohnt hat, schätzt den Vorfall vom Samstagnachmittag ein: „Der Ort des Geschehens ist ein Ausläufer des Prinzipalmarktes. Bei diesem Wetter muss dort die Hölle los gewesen sein, da der Kiepenkerl ein beliebter Anlaufpunkt für Touristen ist, ein Eis zu essen oder einen Kaffee zu trinken. Aber auch bei Münsteranern ist der Platz sehr beliebt.“

Am heutigen Markttag sei es wohl nicht weiter auffällig gewesen, dass ein Kleintransporter den Tatort passiert habe.

19.27 Uhr: Auch auf Twitter und Facebook ist die Anteilnahme groß. Wir haben für Sie zusammengefasst: So hat das Netz auf die Amok-Fahrt reagiert.

19.13 Uhr: Das soziale Medium Facebook hat einen Sicherheitscheck für den schwerwiegenden Vorfall in Nordrhein-Westfalen erstellt. Damit können User Freunden und Bekannten mitteilen, dass sie die Amok-Fahrt unbeschadet überstanden haben.

18.56 Uhr: Service der Behörden vor Ort: Zeugen des Vorfalls können sich über eine eigens eingerichtete Telefonnummer direkt bei der Polizei melden.

#Kiepenkerl #Münster Wir haben für Euch ein Hinweistelefon unter der Nummer 08003040303 geschaltet unter der sich Zeugen des Vorfalls melden können. Wir sind für Euch vor Ort. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Täter offenbar psychisch auffällig

18.50 Uhr: Nach Informationen der Sueddeutschen Zeitung soll es sich bei dem Täter um einen 49-jährigen Deutschen handeln, der psychisch auffällig war. Offenbar liegt kein terroristischer Hintergrund vor. Die Wohnung des Täters wird derzeit nach Sprengstoff durchsucht.

18.44 Uhr: Schnelle Reaktion aus Münster: Das Uniklinikum öffnet um 19 Uhr eine Blutspende.

+++Wichtige Information +++



Aufgrund des Großeinsatzes in Münster ist unsere Blutspende (Domagkstraße 11) ab 19 Uhr geöffnet.



Für weitere Informationen verweisen wir auf die Kollegen der @Polizei_nrw_ms — Uniklinik Münster (@UK_Muenster) 7. April 2018

18.36 Uhr: Bei der verdächtigen Tasche im Tatfahrzeug könnte es sich unter Umständen um eine Sprengvorrichtung halten. Das berichtet ntv. Die Polizei will wohl in Kürze einen Roboter zur genaueren Untersuchung einsetzen. Mittlerweile haben die Behörden nochmals bekräftigt, dass sich der Fahrer des Wagens in seinem Auto selbst gerichtet hat.

Verbindung zu angemeldeter Demonstration?

18.28 Uhr: Für den Nachmittag war im Zentrum von Münster eine Kundgebung einer kurdischen Vereinigung angemeldet. Vereinzelt werden nun Spekulationen laut, ob ein möglicher Zusammenhang besteht. Bisher hat die Polizei laut eines Sprechers darüber jedoch keine Kenntnis.

18.08 Uhr: „Ganz Münster trauert über dieses schreckliche Ereignis. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der Getöteten. Den Verletzten wünschen wir schnelle und baldige Genesung“, sagte Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe am Samstag vor Journalisten. Er dankte den Einsätzkräften für ihre Arbeit.

+ Fahrzeuge der Feuerwehr in der Münsteraner Altstadt. © dpa / -

18.04 Uhr: In dem Kleinlastwagen, der in Münster in eine Menschenmenge gesteuert wurde, hat die Polizei einen verdächtigen Gegenstand gefunden. Deshalb sei der Tatort weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Münster. Um was für einen Gegenstand es sich handele und ob davon eine Gefahr ausgehe, müsse nun geklärt werden.

Laut Polizei gibt es Gerüchte, wonach zwei weitere Menschen aus dem Transporter gesprungen und geflüchtet seien könnten. Das sei aber nicht sicher und müsse nun verifiziert werden, sagte ein Polizei-Sprecher am Samstag.

17.59 Uhr: Weiterhin ist ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Die Behörden wenden sich via Twitter an die Bevölkerung, um die Ermittlungen ungestört durchführen zu können.

#Kiepenkerl #Münster Bitte haltet die Zufahrten frei damit die Rettungskräfte arbeiten können. Wir informieren Euch hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Münster: Auto rast in Menschenmenge - gab es weitere Täter?

17.53 Uhr: Die Anzahl der Opfer ist wohl gestiegen. Bei dem Vorfall in Münster sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums nach jetzigem Informationsstand vier Menschen gestorben.

17.47 Uhr: Die Polizei Münster bezeichnet Berichte über einen weiteren Täter, der noch auf der Flucht sein könnte, als Spekulation. Man stehe noch ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag.

Mehrere Medien berichteten, die Einsatzkräfte suchten in Münster nach einem zweiten Täter. Auf Twitter schrieb die Polizei: „Bitte unterlasst die Spekulationen.“ Und: „Das Verbreiten von Gerüchten hilft uns nicht.“

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) dankte auf Twitter den Rettungskräften vor Ort. „Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären“, schrieb sie.

Schreckliche Nachrichten aus #Münster. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Danke an alle Rettungskräfte vor Ort. Müssen alles tun, um Hintergründe der Tat aufzuklären. #Kiepenkerl — Katarina Barley (@katarinabarley) 7. April 2018

17.24 Uhr: Nach Bild-Informationen soll sich in dem Tatfahrzeug eine Tasche befinden. Das Gebiet ist weiterhin weiträumig abgesperrt. Die Polizei untersucht das Fahrzeug.

Ein kurz nach dem Vorfall veröffentlichter Tweet zeigt den Tatort und das verdächtige Fahrzeug.

Mehr als 30 Verletzte

17.18 Uhr: Sechs der mehr als 30 Verletzten sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP in Lebensgefahr schweben.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte, die Bundesregierung sei informiert. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Zu Detailfragen gab es zunächst keine Informationen.

17.05 Uhr: Der Mann, der in Münster in eine Menschenmenge gefahren ist, ist nach Angaben der Polizei tot. Er habe sich selbst umgebracht, bestätigte die Polizei am Samstag.

+ Ein Großaufgebot von Einsatzkräften befindet sich in der Münsteraner Innenstadt. © dpa / -

Das Fahrzeug, das in Münster in eine Menschenmenge gerast ist, war nach Angaben der Polizei ein Kleintransporter. Es soll neben Toten 30 Verletzte geben.

16.56 Uhr: Laut Spiegel Online gehen die Behörden von einem Anschlag aus, der Täter soll sich erschossen haben.

Informationen der Westfälischen Nachrichten besagen, dass drei Personen, die vor einem Lokal gesessen haben sollen, zu Tode gekommen seien. Mehrere Rettungshubschrauber sind derzeit im Einsatz. Verletzte Personen werden auf dem Bürgersteig ärztlich versorgt. Die Innenstadt ist weiträumig abgeriegelt.

+ Eine Satellitenaufnahme zeigt die Straße Spiekerhof nördlich des Münsters. Vor einem in der Straße gelegenen Lokal fuhr ein Lastwagen in eine Gruppe sitzender Menschen. © dpa / ---

Die Lage bleibt weiterhin unübersichtlich, die Polizei mahnt zur Besonnenheit.

#Kiepenkerl: Weiterhin ist die Lage unübersichtlich . Bitte meidet den Bereich der Innenstadt. Wir sind für Euch vor Ort. Bitte keine Spekulationen. Mehr Infos gibt es hier. — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

16.45 Uhr: Die Polizei die Bevölkerung dazu aufgerufen, den betroffenen Bereich zu meiden. Es gebe einen Großeinsatz an der Gaststätte Kiepenkerl, teilte sie am Samstag über Twitter mit. „Bitte den Bereich um den Kiepenkerl meiden.

Der Kiepenkerl ist eine bei Einheimischen und Touristen beliebte und traditionsreiche Gaststätte mitten in der historischen Altstadt von Münster.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7. April 2018

Bei dem Zwischenfall am Samstagnachmittag habe es Tote und Verletzte gegeben. Das bestätigte die Polizei am Samstag. Nach Angaben der Feuerwehr fuhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge.

Erstmeldung

In Münster hat es nach ersten Erkenntnissen der Behörden mehrere Tote gegeben, als ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Samstag aus Ermittlerkreisen.

Die Westfälischen Nachrichten berichteten zunächst, dass ein Auto in eine Gruppe sitzender Personen gerast sei.