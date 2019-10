Auto prallt gegen Baum: Fahrerin verstirbt nach tragischem Unfall

Eine Autofahrerin kam bei einem Unfall ums Leben. Die Frau prallte frontal gegen einen Baum. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Zu einem verheerenden Verkehrsunfall kam es am Sonntag bei Münster.

Eine Autofahrerin prallte frontal gegen einen Baum.

Die 47-Jährige verstarb noch am Unfallort zwischen Everswinkel und der Domstadt.

Münster – Am vergangenen Sonntag (13. Oktober) hat sich auf der Alverskirchener Straße ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Eine 47-Jährige befuhr die Kreisstraße (K3) von Everswinkel im Kreis Warendorf aus kommend in Richtung Münster-Wolbeck, wie msl24.de* über den Vorfall berichtet.

Plötzlich kam die Frau mit ihrem Pkw auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, teilt die Polizei mit. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde das Auto wieder zurück auf die Straße bei Münster geschleudert – dort kam der Wagen dann letztlich zum Stillstand.

Münster: 47-Jährige verstirbt an der Unfallstelle

Die 47-Jährige wurde nach dem schweren Unfall in ihrem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten sie daraufhin aus dem Pkw befreien. Notärzte leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein – doch die Frau verstarb letztlich noch an der Unfallstelle bei Münster.

Wie es zu dem Unfall zwischen Everswinkel im Kreis Warendorf und Münster kommen konnte ist bislang noch unklar. Die Polizei will in weiteren Ermittlungen nun herausfinden, wieso die Frau von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum fuhr.

