Betrüger werben in Tageszeitung – und wollen so in Häuser gelangen

Ermittlungen laufen

In einer Tageszeitung aus Münster sind derzeit betrügerische Flyer in einer Prospektbeilage zu finden (Symbolbild).

Fiese Masche: In einer Beilage einer Tageszeitung werben Betrüger derzeit mit Polsterarbeiten. Sie versuchen so, in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen.