Dramatischer Badeunfall: Ehefrau sieht eigenen Mann im See untergehen

An einem Badesee in Münster haben sich dramatische Szenen zugetragen: Ein Mann trieb unter der Wasseroberfläche und war bewusstlos. Seine Ehefrau alarmierte die Feuerwehr.

Münster – Zu einem Notfall musste die Feuerwehr am Donnerstag (1. August) ausrücken. Gegen 20.35 Uhr erhielten sie einen Anruf einer Frau: Ihr Ehemann treibe bewusstlos im Wasser eines Sees. Über den Fall berichtet msl24.de.*

Münster: Feuerwehr versucht Unfallort zu lokalisieren

Mit einem Großaufgebot rückten die Einsatzkräfte aus und vermuteten den Notruf an der Werse in Münster. Während die Feuerwehr unterwegs war, blieb der Telefonkontakt zur Frau bestehen, um so den genauen Standort bestimmen zu können. Am Gewässer angekommen, gab es von ihr jedoch keine Spur, berichtet Wachleiter Tobias Heckenkamp.

Die Feuerwehr setzte das Martinshorn ein, doch die Frau konnte dieses nicht hören. Bald stellte sich heraus: Der Notruf kam aus einer anderen Gegend. Schnell eilten die Rettungskräfte zu einem Badesee in Münster-Gelmer. Dort fanden sie tatsächlich den Mann unter der Wasseroberfläche treiben.

Ehefrau nach Badeunfall in Münster unter Schock

Taucher der DLRG zogen den etwa 40-Jährigen aus dem See und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Er wurde umgehend in eine Klinik in Münster gefahren. Zu seinem derzeitigen Zustand konnte Heckenkamp keine Angaben machen. Die Ehefrau stand unter Schock und wurde von Notfallseelsorgern betreut.

