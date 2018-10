Wiederholungstäter kann es nicht lassen: Polizei nimmt Einbrecher aus dem Verkehr

Ein Einbrecher aus dem westfälischen Münster wurde auf frischer Tat ertappt – schon wieder. Und er soll noch mehr Einbrüche begangen haben.

Münster – Diese Diebestour endete schnell: Am Montagabend (22. Oktober) nahm die Polizei im westfälischen Münster einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Der 25-Jährige wurde auf frischer Tat ertappt – und das nicht zum ersten Mal. Nun greift die Staatsanwaltschaft durch, wie msl24.de* berichtet.

Polizei Münster nimmt Einbrecher fest

Gegen 21.45 Uhr kletterte der 25-Jährige über das Glasdach eines Bürogebäudes im Bahnhofsviertel. Um in das Haus einsteigen zu können, schlug der Einbrecher ein Fenster ein und löste damit den Alarm aus. Die Polizei Münster entdeckte den Kriminellen bei dessen Flucht und konnte ihn an einem Tunnel festnehmen.

+ Im Hamburger Tunnel am Hauptbahnhof Münster schnappten die Polizisten den mutmaßlichen Einbrecher. © Google Maps Screenshot

Polizei ermittelt: Serien-Einbrecher in Münster?

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es die Polizei mit einem Wiederholungstäter zu tun hatte: Der mutmaßliche Einbrecher war den Beamten bereits wegen diverser Eigentums- und Drogendelikte bekannt. Das Kuriose: Genau eine Woche zuvor hatte ihn die Polizei bei einem versuchten Einbruch in ein Frisörgeschäft im Münster auch schon auf frischer Tat ertappt.

Das Ergebnis der Ermittlungen gegen den Mann sowie die Spurensicherung von Tatorten zeigten: Der 25-Jährige soll weitere Einbrüche in der Bahnhofsgegend in Münster verübt haben. Deswegen griff die Staatsanwaltschaft jetzt durch: Auf ihren Antrag hin ordnete ein Richter am Dienstag (23. Oktober) Untersuchungshaft für den mutmaßlichen Einbrecher an.

