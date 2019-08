Frau sorgt sich um verletztes Kind – und alarmiert die Polizei

Sie konnte nicht rechtzeitig bremsen: Eine 70-Jährige erfasste mit ihrem Wagen einen Jungen, der sich daraufhin verletzte. Doch statt sich helfen zu lassen, rannte das Kind davon.

Junge von Auto erfasst und verletzt

Verursacherin informiert Polizei

Häufiges Muster: Kinder flüchten nach Unfall

Münster – Er stieg aus dem Bus und rannte unvermittelt über die Straße, direkt vor ein Auto: Am Montagabend gegen 18.40 Uhr wurde ein Junge auf der Mondstraße von einem VW angefahren. Mit einer sichtbaren Schürfwunde rappelte sich das Kind auf und rannte davon, wie msl24.de* berichtet.

Unfallopfer wollte Bus in Münster erreichen

"Nach ersten Erkenntnissen wollte er den Bus auf der anderen Straßenseite erreichen", berichtet die Polizei. Die Fahrerin des VW (70) berichtet, dass sie an dem stehenden Verkehrsmittel vorbeifahren wollte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, als der Junge auf die Straße rannte.

Sie erfasst das Kind, dessen Alter nach ihren Schätzungen zwischen 10 und 12 Jahren liegt. Doch bevor sie sich um den verletzten Jungen kümmern konnte, stand dieser auf und flüchtete. Trotzdem meldete die Frau sich bei der Polizei – und tat damit genau das Richtige.

Suchaktion in Münster nach verletztem Jungen

Nun helfen die Beamten der Frau bei der Suche nach dem minderjährigen Jungen, um sich nach seinem Wohlbefinden zu erkunden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0251/27 50 bei der Polizei zu melden. Das Kind wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,55 Meter groß

schlank

kurze, dunkle Haare

T-Shirt

Tasche oder Tüte bei sich

in Begleitung eines Freundes

Weiterer Fall dieser Art in Münster bekannt

Immer wieder kommt es zu Vorfällen dieser Art, bei denen Kinder angefahren werden und dann vor Schreck die Flucht ergreifen statt um Hilfe zu bitten. So meldete sich eine Frau erst kürzlich bei der Polizei, weil sie sich nach einem Unfall in Münster um "ein zitterndes Kind" sorgte. Nun suchen die Beamten einen 11-Jährigen.

In den meisten Fällen läuft es allerdings genau andersherum ab: Der Verursacher flüchtet und das Unfallopfer ruft die Polizei. So erging es auch einem Mann, der in Münster mit seinem Fahrrad eine Vollbremsung einlegen musste – und schwer verletzt zurückgelassen wurde. Die Verursacherin raste davon, ohne sich um ihn zu kümmern.

*msl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.