Geschlagen und getreten: Bettler greifen Passanten an

Brutal endete ein Wortgefecht zwischen Passanten und Bettlern in der Innenstadt. (Symbolbild)

Mit Schlägen und Tritten endete ein Wortgefecht zwischen Passanten und Bettlern: Die Fußgänger wollten eine Beleidigung nicht auf sich sitzen lassen – dann wurden sie eingekreist.

Attacke in Münster

Mann verletzt

Mehrere Personen gesucht

Münster – Zwei Männer wurden am Donnerstag in Bahnhofsnähe angegriffen: Sie passierten um 22 Uhr eine Gruppe Bettler in der Windthorststraße, als diese sie plötzlich beleidigten. Daraufhin entstand ein Wortgefecht, wie msl24.de* berichtet.

Die Bettler bildeten einen Kreis um die beiden Passanten und fingen an, den 54-Jährigen zu schlagen und traten auf ihn ein – er wurde dadurch leicht verletzt. Erst als sein Begleiter eingriff, flüchteten die Täter in Richtung Von-Steuben-Straße in Münster.

Münster: Polizei fahndet nach Tätern

Nach der Attacke sucht die Polizei nach den Tätern. Die Opfer beschrieben einen der Angreifer als etwa 1,90 Meter groß, von schlanker Statur und dunkler Hautfarbe. Er hat dunkles, lockiges Haar, das an den Seiten kurz geschnitten ist und ist, wie seine Begleiter, von "nordafrikanischem" Typ. Zeugen, die die Auseinandersetzung am Bahnhof in Münster bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden: 0251/27 50.

