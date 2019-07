Großbrand! Mieter setzt Wohnung in Flammen: Hoher Sachschaden

Nach einem Wohnungsbrand in Münster gab es eine Festnahme. (Symbolbild)

Rettungskräfte wurden zu einem Großeinsatz gerufen: In Münster brannte eine Wohnung. Jetzt stellte sich heraus: Der Mieter hatte es wohl absichtlich in Brand gesetzt.

Münster – In der Domstadt brannte am Montag (29. Juli) eine Wohnung. Mit drei Löschzügen war die Feuerwehr im Einsatz am Lammerbach – darüber berichtet msl24.de*.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Mieter der Wohnung absichtlich in Brand gesetzt. Sein Motiv ist noch unklar. Der 30-Jährige wurde festgenommen. Er wurde bei dem Feuer in Münster leicht verletzt.

Münster: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Rettungskräfte konnten noch rechtzeitig alle Hausbewohner aus dem Gebäude bringen, so dass keine weiteren Menschen zu Schaden gekommen sind. Die Wohnung des vermeintlichen Brandstifters wurde komplett zerstört.

Der Sachschaden beträgt knapp 100.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen nach dem Wohnungsbrand in Münster aufgenommen. Auch im Kreis Coesfeld ermittelt die Polizei nach einem Feuer wegen Brandstiftung, wie msl24.de* ebenfalls berichtet.

