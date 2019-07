Kassiererin mit Waffe bedroht: Maskierter überfällt Discounter

Mit einer Waffe wurde eine Kassiererin in einem Discounter kürzlich bedroht: Ein Maskierter forderte Bargeld von ihr. (Symbolbild)

Ein bewaffneter Überfall ereignete sich kürzlich in einem Discounter: Mit einer Pistole betrat der maskierte Täter den Laden. Dann bedrohte er die Kassiererin.

Überfall auf Discounter

Polizei Münster sucht Täter

Kassiererin mit Waffe bedroht

Münster – Ein Discounter an der Straße Osttor wurde am Freitagabend zum Schauplatz eines Raubüberfalls. Ein mit einer Sturmhaube maskierter Mann betrat um 19.55 Uhr das Geschäft und lief auf die Kasse zu, wie msl24.de* berichtet.

Er holte eine Pistole hervor und bedrohte die Angestellte damit. Seine Forderung: Bargeld. Als die Frau die Kasse öffnete, griff der Räuber hinein und schnappte sich einige Scheine.

Münster: Polizei nach Überfall auf Suche nach Täter

Mit der Beute stürmte der Mann aus dem Laden. Draußen flüchtete er auf einem Fahrrad, mit dem er vermutlich in Richtung Hiltruper See fuhr. Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Wer Hinweise zu dem Vorfall in Münster machen kann, meldet sich bei den Beamten: 0251/27 50. Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

zwischen 1,80 und 1,90 Meter

etwa 20 bis 25 Jahre alt

schlank

braune Haare

akzentfreies Deutsch

trug einen grauen Kapuzenpulli und schwarze Jeans

bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein schwarzes Mountainbike

