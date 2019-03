Kinder überfallen und bedroht: Polizei fahndet nach Jungs mit "Schnauzbart"

Zu einem Überfall auf zwei Kinder kam es am Montag. Die jungen Täter wurden handgreiflich und forderten Geld.

Münster – Vier Täter überfielen am Montag (26. März) zwei Kinder auf der Bergiusstraße im westfälischen Münster. Die beiden Schüler (12 und 13) waren auf ihren Fahrrädern in Richtung Bahnhof Hiltrup unterwegs, als sich ihnen ein Quartett in den Weg stelle, wie msl24.de* berichtet.

Einer der Täter hielt den 13-Jährigen am Lenkrad fest und durchsuchte dessen Jacke. Der Jugendliche forderte Geld von seinem Opfer. Dem anderen Schüler gelang es weiterzufahren. Er wurde jedoch von einer Person aus dem Quartett gegen den Nacken geschlagen.

Münster: Überfall auf Schüler – Zeugen gesucht

Beide Schüler konnten letztlich flüchten und die Täter gingen ohne Beute davon. Die Polizei Münster sucht Zeugen des Vorfalls. Diese sollen sich telefonisch (0251/27 50) melden. Eine Täterbeschreibung liegt auch vor:

Täter waren zwischen 13 und 15 Jahre

knapp 1,55 bis 1,60 Meter groß

werden als "südländisch" mit dunklen Haaren beschrieben

Der Täter, der das Fahrrad stoppte, hatte einen kleinen Schnauzbart

er hatte eine schlanke Statur und schmale Schultern sowie eine auffallende kleine, runde Kopfform

er trug eine schwarze Jacke mit roten Streifen auf der Schulter

Der Komplize war sehr dünn

die anderen Täter sahen ähnlich aus – wobei einer auffallend dick war

