Schlag gegen Kinderporno-Ring: Polizei sichtlich geschockt von Details - „Elend, Leid, Martyrium“

Razzien und Festnahmen am Freitag wegen sexuellen Missbrauchs.

Bei einer bundesweiten Razzia ist der Polizei ein wichtiger Schlag gegen einen Kinderpornografie-Ring gelungen. Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt.

Update vom 6. Juni, 17.52 Uhr: Das Jugendamt der Stadt Münster hatte Kontakt zu der Familie von einem der Opfer des Missbrauchsfalls in Nordrhein-Westfalen. Die Familie sei den Behörden aus den Jahren 2015 bis 2016 bekannt, „weil der soziale Kindsvater wegen des Besitzes und des Vertriebs pornografischer Daten aufgefallen war“, teilte die Stadt mit. In dieser Zeit habe das Jugendamt Kontakt zu der Familie gehabt.

2015 habe das Familiengericht keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) sagte dazu: „Eine Bewertung können wir erst vornehmen, wenn die Faktenlage dafür ausreichend geklärt ist.“

Lewe reagierte bestürzt auf den Missbrauchsfall. „Ich bin erschrocken, dass unsere Stadt offenbar Schauplatz solch schrecklicher Taten war“, teilte er mit.

Münster: Hausdurchsuchungen und Razzien gegen Kinderporno-Ring

Erstmeldung vom 6. Juni:

In den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen hat es mehrere Hausdurchsuchungen und Razzien gegeben. Dabei gelang den Polizisten ein wichtiger Schlag gegen einen Kinderpornografie-Ring. Die Beamten nahmen insgesamt elf Tatverdächtige fest. Die Staatsanwaltschaft Münster hat gemeinsam mit der Polizei in einer Pressekonferenz am Samstag über die Geschehnisse informiert.

Münster: Elf Festnahmen nach Razzia gegen Kinderpornografie-Ring

Bei dem Hauptverdächtigen soll es sich jedoch um einen 27-Jährigen aus Münster halten. Bei den Opfern soll es sich um drei Jungen im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren handeln. Eines dieser Opfer ist nach Angaben der Polizei der Sohn der Lebensgefährtin des 27-jährigen Münsteraners. Auch die Mutter des 27-Jährigen zählt zu den Tatverdächtigen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen die Jungen mehrmals schwer sexuell missbraucht haben und Videoaufnahmen dieser Handlungen angefertigt und über das Darknet geteilt zu haben. Inzwischen befinden sich die drei Jungen in der Obhut der zuständigen Jugendämter. Der 27-Jährige war 2016 und 2017 zweimal wegen des Zugänglichmachens kinderpornografischer Schriften zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Er sei auch zu einer Therapie verpflichtet worden, die er auch absolviert habe.

Bei den übrigen Inhaftierten handelt es sich um einen 30-jährigen Mann aus Staufenberg bei Gießen, einen 35-Jährigen aus Hannover, einen 42-Jährigen aus dem brandenburgischen Schorfheide, einen 43-Jährigen aus Kassel und einen 41-Jährigen aus Köln. Dazu kommt die 45-jährige Mutter des 27-Jährigen mutmaßlichen Haupttäters, die von den Taten gewusst und diese aktiv unterstützt haben soll.

+ Die Pressekonferenz zu den Ermittlungen nach schwerem sexuellem Missbrauch von Kindern in Münster. © dpa / Guido Kirchner

Bei der Untersuchung einer Gartenlaube in Münster, in der sich ein Großteil dieser Missbräuche ereignet haben sollen, fanden die Beamten einen klimatisierten Serverraum vor. Dort konnten die Ermittler nach bisherigen Erkenntnissen über 500 Terabyte an Daten und Material sicherstellen. Dort speicherte der Hauptverdächtige offenbar die Aufnahmen, die er von den Missbräuchen angefertigt hatte. Die Staatsanwaltschaft beschrieb die technische Ausrüstung als sehr professionell. Bislang sei noch nicht abzusehen, ob und inwieweit die dort gespeicherten Daten im Darknet verbreitet wurden.

Münster: Schlag gegen Kinderporno-Ring - erfahrene Kriminalbeamte an Grenzen geraten

„Selbst erfahrene Kriminalbeamten sind an die Grenzen dessen geraten, was zu ertragen ist und weit darüber hinaus“, sagt Münsters Polizeichef Rainer Furth zu dem Fall auf einer Pressekonferenz am Samstag. Furth war sichtlich berührt von den Vorgängen und zeigte sich entsetzt. Er sprach von „Elend, Leid, Martyrium“, das die Kinder durchlebt hatten. Auch die Ermittler täten ihm leid, die hunderte Terabyte „von diesem abscheulichen Dreck“ auswerten hätten müssen. Es gehe um sexuelle Handlungen schwerster Art, die von vier erwachsenen Männern begangen worden seien. „Sie können es sich nicht vorstellen“, sagte er.

