Lebensgefahr! Fahrerin rast mit fast 100 km/h an Kindern vorbei

Zu einer lebensgefährlichen Situation kam es im Straßenverkehr, als Kinder am Fahrbahnrand spielten – und ein Auto mit deutlich überhöhtem Tempo an der Gruppe vorbeiraste.

Raserin in Münster unterwegs

25-Jährige fast doppelt so schnell wie erlaubt

Fahrerin gefährdet spielende Kinder

Münster – Immer wieder sorgt zu schnelles Fahren auf den Straßen für gefährliche Situationen und schlimme Unfälle. In Münster kam es nun zu einem lebensgefährlichen Szenario, bei dem Kinder involviert waren, wie msl24.de* berichtet.

96 statt 50 km/h: Raserin in Münster gefährdet Kinder

Am Dienstag spielten mehrere Kinder am Fahrbahnrand der Straße "Oberort" in Münster. Plötzlich raste ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ihnen vorbei: Die Fahrerin war mit 96 km/h unterwegs – erlaubt waren jedoch nur innerorts übliche 50 Stundenkilometer.

Anwohner hatten sich bereits mehrfach darüber beklagt, dass in dem Bereich Autofahrer häufig zu schnell unterwegs seien. Daher kontrolliert die Polizei seit Kurzem öfter diese Straße in Münster.

Keine Verletzten, aber Strafe für Raserin in Münster

Bei dem Vorfall am Dienstag in Münster wurden glücklicherweise keine Kinder verletzt. Jedoch hat das Rasen für die 25-jährige Fahrerin ein Nachspiel. Da sie fast doppelt so schnell unterwegs war als erlaubt, muss sie nun mit Punkten in Flensburg rechnen. Zudem erwartet sie eine dreistellige Geldstrafe sowie ein Monat Fahrverbot.

