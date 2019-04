Lkw-Fahrer will nachts Paket anliefern – und verhindert ein Unglück

Münster – Ein Lkw-Fahrer wollte in der Nacht zu Montag (8. April) eine Lieferung abgeben. Doch als er um 0.50 Uhr auf das Gelände fuhr, machte er eine erschreckende Entdeckung.

Auf dem Parkplatz an der Münsterstraße brannte es unter einem VW Tiguan. Der 49-Jährige sprang aus seinem Fahrzeug und reagierte "blitzschnell", wie die Polizei mitteilte. Er kickte den Grillanzünder unter dem geparkten Auto weg, wie msl24.de* berichtet.

+ Der Fahrer entdeckte den Brand auf einem Gelände an der Münsterstraße. © Screenshot Google Maps

Dann rief der Fahrer die Polizei. Da in diesem Fall von Brandstiftung ausgegangen werden kann, bitten die Beamten um Hinweise unter 0251/27 50.