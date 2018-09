Fast drei Promille: Autofahrerin rammt fünf PKW - die Kinder sitzen auf der Rückbank

Münster. Unverantwortlich genug, dass sich eine 31-Jährige mit fast drei Promille noch ans Steuer setzte. Die Frau hatte auch noch drei Kinder bei dem folgenden Unfall an Bord.

Münster - Die Frau war am gestrigen Samstag gegen 16 Uhr in der Gartenstraße in Münster in Richtung Ring unterwegs. Ganz offenbar beeinflusst durch zuviel Alkohol rammte sie dort mit ihrem BMW fünf geparkte Pkw.

Nach eigenen Angaben wurde die Frau durch die Kinder auf der Rückbank kurzfristig abgelenkt, meldete die Polizei Münster. Deswegen schaute sie wohl nach hinten und lenkte ihren Wagen nach rechts.

Dort kollidierte der BMW mit einem abgestellten Daimler, der gegen einen Renault geschoben wurde. Dieser wiederum stieß gegen einen VW. Damit nicht genug: Als die 31-Jährige noch ein Stück weiterfuhr, touchierte sie einen weiteren VW und einen Seat.

Bei der Unfallaufnahme rochen die Beamten eine Alkoholfahne, die sich beim Alkoholtest bestätigte: Der ergab einen Wert von 2,92 Promille.

Die Münsteranerin musste eine Blutprobe abgeben, den Führerschein behielten die Beamten sofort ein. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt, auch nicht die Kinder.

