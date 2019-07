"Wir brauchen Eure Hilfe": Bewaffneter Raubüberfall beschäftigt Polizei

Ein Raubüberfall hat sich vor wenigen Tagen ereignet: Zwei Männer betraten einen Laden – und bedrohten den Angestellten mit einem Messer.

Raub in Münster

Männer bedrohen Mitarbeiter

Teure Waren geklaut

Münster – Die Polizei ermittelt nach einem Raub in der Domstadt. Am Freitag (26. Juli) betraten zwei Männer einen Handyshop an der Ludgeristraße. Sie zückten ein Messer und gingen auf einen Angestellten zu. Darüber berichtet msl24.de*.

Sie forderten die Herausgabe von Handys, teilt die Polizei mit. Der Mitarbeiter übergab dem Duo vier iPhones im Wert von mehreren Tausend Euro. Danach verschwanden die beiden Männer über den Prinzipalmarkt in Richtung Schlossplatz in Münster.

Münster: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise (0251/27 50), die zur Ergreifung der Täter führt. "Wir brauchen Eure Hilfe", teilen sie über Twitter mit. Die Gesuchten aus Münster werden wie folgt beschrieben:

sie werden als südländisch beschrieben

knapp 20 Jahre alt

trugen Drei-Tage-Bärte und sprachen Englisch

ein Täter ist knapp 1,80 Meter groß mit schlanker, sportlicher Figur

trug blaue Adidas-Schuhe, eine dreiviertel lange schwarze Sporthose, ein rotes, schwarz abgesetztes T-Shirt, ein schwarzes Tommy Hilfiger Basecap und eine Bauchtasche über der Schulter

der zweite Täter war dunkel gekleidet

