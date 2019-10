Razzia am Bahnhof: Polizei nimmt Straftäter fest

Erneut musste die Polizei zum Hauptbahnhof Münster ausrücken. Die Beamten nahmen dort eine Razzia vor. Dabei gingen ihnen einige Personen ins Netz.

Die Polizei führte eine Razzia durch

Das Ziel war das Bahnhofsumfeld in Münster

Zwei Personen wurden festgenommen

Münster – Die Polizei hat am Mittwochvormittag (16. Oktober) eine Razzia im Bahnhofsumfeld durchgeführt. Sie vermutete, dass sich dort einige Straftäter aufhalten. Die Beamten konzentrierten sich dabei auf den westlichen Teil des Bahnhofes. Über den Fall berichtet msl24.de*.

Bereits vor einigen Wochen gab es am Bahnhof eine Razzia. Dabei stellte die Polizei in Münster Drogen und Diebesgut sicher, wie msl24.de* damals berichtete. Der Einsatz habe die Erkenntnisse aus den Ermittlungen bestätigt, dass sich in dem Bereich einige Straftäter aufhalten, berichten die Beamten.

Münster: Polizei will Diebe dauerhaft abschrecken

Die Verdächtigen verabreden sich im Bahnhofsumfeld in Münster und würden günstige Situationen nutzen, um Wertgegenstände zu klauen und Drogen zu verkaufen. "Ziel unserer wiederkehrenden Kontrollen im Bahnhofsumfeld ist es, Straftäter aus ihrer Anonymität zu holen und potenzielle Diebe dauerhaft abzuschrecken", erläutert Einsatzleiterin Kriminaloberrätin Leonie Winkler den Hintergrund des Einsatzes.

Am Mittwoch wurden nun 42 Personen kontrolliert – es wurden Personalien überprüft und drei Anzeigen unter anderem wegen eines Drogendeliktes und eines Diebstahls angefertigt. Zudem wurden zwei Männer vor Ort festgenommen und zur Polizeiwache nach Münster gebracht.

Die Beamten fanden in einem Rucksack der Verdächtigen aus Münster geklaute Parfumflaschen und Handys. Jetzt soll überprüft werden, woher die Beute stammt. Die Ermittlungen dauern an.

+ Bei der Razzia am Bahnhof in Münster wurden 42 Personen untersucht. © Polizei Münster Erst vor wenigen Tagen gelang der Polizei ein Ermittlungserfolg. Sie nahm in Münster einen 20-Jährigen fest, der mehrere Autos geknackt hatte und für Diebstähle verantwortlich war. Er sitzt jetzt in U-Haft. Derweil ermitteln die Beamten noch in diesem Fall: Mit einer Scheinfirma erschlichen sich zwei Männer in Münster das Vertrauen eines alten Ehepaares und wollten 40.000 Euro ergaunern. Per Öffentlichkeitsfahndung wird nach einem der Männer gesucht.

