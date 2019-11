Streit um einen Mops: Wieso eine Hundehalterin die Stadt Ahlen verklagt

Es ist eine ungewöhnliche und auch traurige Geschichte: Eine Frau kauft einen Hund über ebay-Kleinanzeigen. Verkäufer war ein Mitarbeiter der Stadt Ahlen. Später stellt sich heraus, dass der Mops krank ist. Jetzt geht die Sache vor Gericht.

Eine Hundebesitzerin verklagt die Stadt Ahlen vor dem Landgericht Münster.

Die Frau kaufte einen Mops bei ebay-Kleinanzeigen.

Sie wirft der Stadt arglistige Täuschung vor.

Ahlen/Münster – Für 750 Euro wurde vor einigen Monaten eine Mopsdame bei ebay-Kleinanzeigen angeboten. Die Polizistin Michaela J. schlug trotz anfänglicher Skepsis über das Verkaufsangebot zu. Zuvor versicherte sie sich noch per Telefon beim Verkäufer, ob auch alles rechtens sei. Als sie die Nummer wählte, gelangte sie ins Büro der Stadtverwaltung Ahlen, wie msl24.de* berichtet.

Prozess in Münster: Hundebesitzerin verklagt Stadt Ahlen

Wie sich herausstellte, wurde der Mops zuvor durch die Stadt Ahlen von einer Familie gepfändet. Daraufhin stellte ein Mitarbeiter der Stadt den Hund beim Verkaufsportal ein. Nachdem die Polizistin das Tier erhalten hatte, kam die böse Überraschung: Mopsdame Edda litt unter einer chronischen Augenkrankheit und musste notoperiert werden, wie msl24.de* berichtete. 1.800 Euro musste die neue Hundebesitzerin für die erste OP bezahlen.

Daraufhin entfachte ein offener Streit zwischen der Polizistin aus Wülfrath und der Stadt Ahlen. Die Hundebesitzerin warf dieser arglistige Täuschung vor und verlangte den Kaufpreis sowie die Kosten für die OP zurück. Die Stadt konterte hingegen, sie habe sich korrekt verhalten. Rückendeckung gab es von einem Gutachter, der den Verkauf als rechtens deklarierte. Jetzt wird der Fall vor dem Landgericht Münster behandelt.

Münster: Hundebesitzerin verklagt Stadt Ahlen auf 20.000 Euro Schadensersatz

Michaela J. wirft der Stadt Ahlen vor dem Landgericht Münster vor, den Mops als gesund verkauft zu haben, obwohl er chronisch krank sei. 4.000 Euro musste sie bislang für Operationen bezahlen, um das Augenlicht der Hündin zu retten. Die Klägerin verlangt 20.000 Euro Schadensersatz von der Stadt. Zwischenzeitlich hatte diese versucht, den Hund wieder an die ursprüngliche Familie zurückzugeben. Doch dagegen wehrte sich Jordan – Edda sei ihr mittlerweile ans Herz gewachsen.

