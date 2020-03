Musik gegen den unsichtbaren Feind: Sebel schreibt Coronavirus-Song

Rockmusiker Sebastian Niehoff aus Recklinghausen, besser bekannt als Sebel, hat einen Song zum Coronavirus geschrieben. In "Zusammenstehen" offenbart er seine Gedanken.

Ein Virus als unsichtbarer Feind einer ganzen Gesellschaft. Diese Vorstellung löst bei manchen Menschen Panik aus, bei anderen setzt sie ungeahnte Kräfte frei. Der 39-jährige Sebastian Niehoff, Singer und Songwriter aus Recklinghausen, hat seinen Gedanken freien Lauf gelassen. Heraus gekommen ist ein Coronavirus-Song, wie 24VEST.de* berichtet.

Der Künstler, besser bekannt als Sebel, singt in "Zusammenstehen" von der Angst vor dem unsichtbaren Feind, aber auch vom Zusammenhalt der Gesellschaft und von Solidarität. Sebel ist in Bochum geboren, in Wanne-Eickel aufgewachsen und lebt mittlerweile in Recklinghausen.

2019 erhielt Sebel den "Panikpreis" der Udo-Lindenberg-Stiftung. Der Musiker tourte zuletzt mit dem Rapper Alligatoah durch Deutschland. Sebel hat sich aber unter anderem auch als Bandkollege von Stoppok und als Filmemacher und Fotograf einen Namen gemacht.

