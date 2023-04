Mann will fremdes Kind im Flugzeug nicht am Fensterplatz sitzen lassen – Mutter empört

Von: Nadja Pohr

Teilen

Nachdem ein Mann seinen Fensterplatz nicht mit einem fremden Kind getauscht hatte, wurde die Mutter unfreundlich. Im Netz fragte er, ob er richtig gehandelt habe. (Symbolfoto) © Westend61/Imago

Die Fensterplätze im Flugzeug sind heiß begehrt. Ein Mann wollte seinen Platz jedoch nicht für ein Kind aufgeben und empörte damit die Mutter. Im Netz wird diskutiert, ob das Verhalten richtig war.

Stuttgart - Der Urlaub startet für viele Reisende bereits im Flugzeug. Wenn man seinen Platz im Flieger eingenommen hat und Richtung Reiseziel abhebt, kann man die Seele schon einmal baumeln lassen. Anders sieht dies natürlich aus, wenn man mit Flugangst oder Übelkeit beim Reisen zu kämpfen hat. Hierfür gibt es aber einige geeignete Tricks, um sich den Start in den Urlaub nicht verderben zu lassen.

Während manche Passagiere die vorderen oder letzten Reihen im Flugzeug bevorzugen, sitzen andere im Flieger am liebsten am Fenster. Besonders Kinder finden es spannend, einen Blick von über den Wolken auf die Erde zu werfen. Manch einer tauscht daher freiwillig seinen Fensterplatz mit den kleinen Fluggästen. Ein Mann sah dies jedoch nicht ein und handelte sich dadurch Ärger mit einer Mutter ein.

Mutter empört sich, weil ein Mann ihr Kind im Flugzeug nicht am Fensterplatz sitzen lässt

In einem Forum auf der Onlineplattform Reddit berichtet ein User von seinem Erlebnis auf einem Flug von Stuttgart nach Kopenhagen. Er hatte sich einen Fensterplatz gebucht und war in einer Reihe mit einer Frau und ihrem Kind gesessen. „Die Mutter fragte mich dann, ob das Kind den Fensterplatz bekommen kann“, schreibt er. „Habe freundlich zu ihr gesagt, tut mir leid, aber ich habe extra für den Fensterplatz gezahlt.“ Daraufhin sei die Frau empört gewesen und habe erneut, diesmal aber unfreundlich, betont, „wie sehr sich ihr Kind freuen würde am Fenster zu sitzen“, erzählt der Nutzer.

Der Reddit-User blieb jedoch standhaft und will deshalb von der Community wissen, ob er falsch gehandelt habe. Das Netz ist auf der Seite des Mannes und zeigt wenig Verständnis für die aufgebrachte Mutter. „Ich habe selbst ein Kind. Aber ich sehe es wie du: Wenn ich weiß, dass mein Kind gerne aus dem Fenster gucken mag, ist es die Aufgabe von mir oder meinem Mann dem Kind einen Fensterplatz zu reservieren“, schreibt ein Nutzer. „Mir gehen diese Eltern so auf den Sack. Es ist nicht mein Problem, dass du ein Kind hast“, kommentiert ein weiterer. „Manche denken echt, sie haben alles Recht der Welt gepachtet, nur weil sie ein Kind haben“, ärgert sich ein User.

Reddit-Community ärgert sich über Erwartungen mancher Fluggäste

Wie in dem Forum zu lesen ist, kommt es häufiger vor, dass Passagiere mit Fensterplatz zum Tausch angesprochen werden – gerade von Eltern. Diese Erwartungen ärgert die User auf Reddit. „Ich finde so ein Verhalten echt mega dreist und total unangemessen“, äußert einer. „Ich hasse es, wenn Leute versuchen, die anderen in eine moralische Ecke zu drängen“, schreibt ein Nutzer.

„Du hast für den Platz bezahlt, alle anderen Gäste hatten die gleiche Möglichkeit, haben sie aber nicht genutzt“, argumentiert ein anderer. Durchaus kann es jedoch auch vorkommen, dass der Platz versehentlich doppelt vergeben wird. Bei einem Rückflug von Budapest nach Manchester sorgte dies sogar für einen Tränenausbruch im Flugzeug.