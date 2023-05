Explosion oder Erdbeben? Ostsee-Insel Bornholm erlebt mysteriöse Erschütterungen – Expertin klärt auf

Von: Kai Hartwig

Die dänische Ostsee-Insel Bornholm wurde am 13. Mai von Erschütterungen heimgesucht. © Imago

Auf Bornholm wackelte die Erde, viele Inselbewohner riefen erschrocken die Polizei an. Warum die Erschütterungen auf der Ostsee-Insel auftraten, ist noch offen.

Bremen/Bornholm – Auf der dänischen Ostsee-Insel meldeten sich am Samstag (13. Mai) zahlreiche Menschen bei den Behörden. Mysteriöse Erschütterungen hatten sie aufgeschreckt. Warum die Erde dort plötzlich wackelte, ist derzeit noch unklar. Auch über ein mögliches Erdbeben wurde spekuliert, eine Expertin sieht aber andere Gründe als mögliche Ursache.

Ostsee-Insel Bornholm: Explosion oder Erdbeben? Expertin erklärt mysteriöse Erschütterungen

Laut Geophysikerin Trine Dahl-Jensen vom Geological Survey of Denmark and Greenland könnte eine Explosion in Polen die bislang unerklärlichen Erschütterungen auf Bornholm verursacht haben. „Wir haben beinahe 70 Berichte von Menschen auf Bornholm erhalten über alle Arten von Druckwellen, tiefem Grollen und Klirren von Fenstern“, erklärte Dahl-Jensen. Die Zeuginnen und Zeugen hätten diese am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr wahrgenommen.

Die Wissenschaftlerin ergänzte, dass solche Bodenerschütterungen durchaus ein außergewöhnliches Ereignis seien. „Wir haben noch nie so viele Berichte von Bornholm erhalten“, meinte die Geophysikerin. Jedoch habe man bislang kein seismisches Ereignis in der betroffenen Region feststellen können. Deswegen geht Dahl-Jensen davon aus, dass sich auf Bornholm kein Erdbeben ereignet habe, sondern Schallwellen wahrgenommen wurden.

Bornholm: Expertin hält Explosion in Polen für mögliche Ursache der Erschütterungen auf dänischer Ostsee-Insel

Zudem fällt eine Explosion im nördlichen Polen zeitlich mit den Berichten zu den Erschütterungen auf Bornholm zusammen, sagte die Expertin. Besagte Explosion habe sich auf polnischem Festland ereignet, kurz vor 15 Uhr sei diese auch von mehreren Messstationen erfasst worden. Inwiefern ein Zusammenhang mit den Wahrnehmungen auf Bornholm bestehe, müsse jedoch noch geklärt werden. „Ob sich Schall von einer Explosion in Polen so weit ausbreiten kann, weiß ich nicht“, gab Dahl-Jensen an. Spekulieren wolle sie derweil nicht, ob es weitere mögliche Ursachen für die mysteriösen Erschütterungen auf Bornholm gebe. Auch Gerüchte über Überschallflugzeuge waren in diesem Zusammenhang aufgekommen.

Die Expertin fügte an, dass Detonationen in Dänemark und den angrenzenden Ländern kein außergewöhnlicher Vorfall sind. „Wir registrieren täglich Explosionen in unseren Nachbarländern“, erklärte Dahl-Jensen. Diese könnten etwa im Bergbau auftreten. Besonders stark sei die Erschütterung in Polen unterdessen nicht gewesen.

Nach Angaben der Polizei auf Bornholm hatten sich am Samstag mehrere Menschen gemeldet und über erdbebenartige Erschütterungen berichtet. Diese hätten sich überwiegend im Osten der Insel abgespielt. Zu weiteren Details konnte sich ein Polizei-Sprecher am Sonntag auf dpa-Anfrage nicht äußern. Derzeit laufen die Ermittlungen zu dem Ereignis noch. Die Inselbewohner mussten unterdessen schon einmal mit ungewöhnlichen Ereignissen klarkommen. Ein Blackout sorgte 2022 auf der Ostsee-Insel Bornholm für Unruhe. (kh/dpa)