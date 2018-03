Schaurige Verschwörungstheorie zu Todesflug MH370: Neues Bild aufgetaucht 

2014 verschwand ein Flugzeug auf seinem Weg nach Peking über dem indischen Ozean, wurde bis heute nicht gefunden. Jetzt behauptet ein Experte, das Wrack entdeckt zu haben.

Kuala Lumpur - Es ist wohl einer der mysteriösesten Flugzeugabstürze in der Geschichte: 2014 kommt ein Flugzeug nie an seinen Ziel an, alle Versuche, das Flugzeug zu finden, scheiterten. Doch jetzt könnte sich alles ändern: Ein Experte behauptet, das verschwundene Flugzeug gefunden zu haben - und hat eine schaurige Verschwörungstheorie.

Die Suche nach Flug MH370 wurde abgebrochen - wurde es jetzt gefunden?

Am 8. März 2014 startete ein in Kuala Lumpur ein Flugzeug mit 239 Menschen an Bord, doch an seinem Ziel in Peking sollte es niemals ankommen. Das Flugzeug wurde trotz intensiver und teurer Suche niemals gefunden, im Jahr 2017 stellten Australien, China und Malaysia die Suche schließlich ein. Vor kurzem meldete sich jedoch ein australischer Experte namens Peter McMahon und ist sich sicher: Er hat das vermisste Flugzeug gefunden.

Todesflug MH370: Wird das Geheimnis um den Geisterflug endlich gelüftet?

Peter McMahon teilte seine Entdeckung und die dazugehörige Verschwörungstheorie mit der britischen Zeitung Daily Star. Er behauptet, das vermisste Flugzeug mithilfe von Satellitenbildern gefunden zu haben. Der Maschinenbauingenieur arbeitet laut eigener Aussage seit 25 Jahren in Unfallermittlungen und hat seit dem mysteriösen Absturz sämtliche Bilder von Google Earth und der NASA durchforstet. Jetzt ist er sich sicher, das Flugzeug zehn Meilen südlich von Round Island gefunden zu haben, einer Insel nördlich von Mauritius.

+ Glaubt man dem Experten, handelt es sich hierbei um Teile des Flugzeuges, das 2014 auf mysteriöse Weise verschwand. © Google Maps

Soll das Flugzeug niemals gefunden werden?

Wie der Experte berichtet, habe er seine Entdeckung daraufhin der australischen Transport- und Sicherheitsbehörde gesendet. Diese bestätigte ihm im Anschluss, dass es sich tatsächlich um das vermisste Flugzeug handeln könnte. US-Beamte sollen die Behörde jedoch angewiesen haben, sich an ihr zugeteiltes Gebiet zu halten. „Vier Amerikaner wurden nach Australien geschickt, um die Entdeckung und Ermittlungen von MH370 zu überwachen“, teilte McMahon der Daily Star mit. Und es geht noch weiter: „Sie stellten sicher, dass alle eingegangenen Informationen von der Öffentlichkeit ferngehalten wurden, sogar vor unserer Regierung - aber warum?“ Eine Antwort auf diese Frage scheint er bereits zu haben. Er ist fest davon überzeugt, dass der Fund des Wracks „ganz andere Ermittlungen“ in Gang setzen würde, da es „voller Kugellöcher“ ist.

Flug MH370: Das wohl größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte

Mit dieser Meinung ist der Experte nicht der einzige. Ein Mann namens Ghyslain W., der seine Frau und zwei Kinder bei der Tragödie verloren hat, hat die gleiche Vermutung: Das Flugzeug wurde damals abgeschossen. Zudem glaubt er, Vietnam, Malaysia und Thailand könnten wichtige Informationen zurückhalten. Er teilte mit: „Das ganze Militär aus diesen Ländern hat das Flugzeug gesehen, wenn wir diese Version glauben. Warum schweigen sie?“

nz