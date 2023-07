Mysteriöses Objekt in Australien wohl Raketenantrieb

Dieses zylindrische Objekt wurde am Strand von Green Head etwa 250 Kilometer nördlich von Perth angespült. © -/Australian Space Agency via AAP/dpa

An einem abgelegenen Strand in Australien taucht ein meterhoher Kanister auf. Experten rätseln über die Herkunft. Kommt das Objekt etwa aus dem Weltall? Nun ist das Rätsel offenbar gelöst.

Perth - Seit Tagen haben Experten in Australien über die Herkunft eines mysteriösen Objekts gerätselt, das an einen abgelegenen Strand nördlich von Perth gespült worden war. Nun geht die Australische Weltraumagentur (ASA) davon aus, dass es sich um das Gehäuse eines Feststoffraketentriebwerks handelt, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

„Wir setzen den Prozess der Identifizierung des Raketentyps und seines Ursprungs in Zusammenarbeit mit unseren globalen Partnern fort“, schrieb die ASA auf Twitter. Feststoffraketen werden heute in der Luft- und Raumfahrt sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke als Starthilfe genutzt.

Der zylinderförmige Kanister aus leichtem Kohlefasermaterial, der knapp drei Meter hoch und 2,5 Meter breit ist, war am Sonntag am Strand von Green Head entdeckt worden. Zunächst war völlig unklar, um was es sich handelte. Nach einer eingehenden Kontrolle hatten die Behörden mitgeteilt, dass das Objekt sicher sei und keine Gefahr für Menschen darstelle. Anwohner wurden aber aufgefordert, sich von dem goldfarben schimmernden Teil fernzuhalten. dpa