Kühe trampeln Wanderin tot: Hinterbliebende fordern hohen Schadensersatz

Nicht die erste Attacke

Wenn sie ihre Kälber in Gefahr sehen, können Kühe gefährlich werden (Symbolbild).

Jahre dauert der Prozess um eine deutsche Wanderin, die in den Bergen Österreichs von Kühen getötet wurde, schon an. Jetzt widersprechen sich Zeugen in einen entscheidenden Punkt.