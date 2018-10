Nach Orkan und Starkregen: Hochwasser-Alarm in Österreich

Erst fegte ein Orkan durch Kärnten (Österreich) - deckte Dächer ab und verursachte einen Stromausfall. Nun spitzt sich die Lage dort weiter zu. Experten warnen vor einer Jahrhundertflut.

Klagenfurt - Als Vorbote erwarteter Überflutungen hat ein Orkan im österreichischen Kärnten Dächer abgedeckt und Bäume umgerissen, wie auch die Feuerwehr Kärnten berichtet. Rund 1400 Haushalte wurden von der Energieversorgung abgeschnitten. In dem südlichen Bundesland wurden außerdem Straßen von Muren verschüttet, berichteten die Behörden am Sonntag. Zudem gab es Starkregen, der in den kommenden Tagen zu einem historischen Hochwasser führen könne, erklärte die Kärntner Landesregierung nach einer Krisensitzung in Klagenfurt.

Seit Samstag fielen in der Region an mehreren Orten mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter, am Plöckenpass waren es bis Sonntagnachmittag sogar knapp 370 Liter. Um die Schäden möglichst gering zu halten, wurde vorsorglich Wasser aus Stauseen abgelassen. Einsatzkräfte rückten mit Sandsäcken aus.

dpa/ml