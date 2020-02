Nach Sabine: Jetzt rollt der nächste Sturm auf NRW zu

Bei Sturm Sabine waren die Feuerwehren in NRW im Dauereinsatz. Nun droht wieder ein Orkan mit Unwetter im Westen Deutschlands.

Die Schäden von Sturm Sabine sind gerade beseitigt, da rollt der nächste Orkan auf NRW zu. Die Vorhersage fürs Wochenende lässt Schlimmes befürchten.

Sturm Sabine zieht gerade ab, da droht wieder ein Unwetter mit Orkan in NRW. Zwar ist die Vorhersage noch sehr wackelig, aber die Wettermodellkarten bereiten Sorgen. Es drohen wieder Böen.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 137 km/h ist Sabine über NRW hinweggezogen. Im ganzen Bundesland musste die Feuerwehr zu über 7.000 Einsätzen ausrücken. Es gab zahlreiche Schäden durch umgestürzte Bäume.

Nun droht wieder Gefahr, berichtet wa.de*. Laut der Wetterexperten von Kachelmannwetter kommt am Sonntag das nächste Sturmtief in NRW an.

