Nach Sturmtief "Burglind": Hochwasser und gesperrte Straßen in der Region

Bis ans Ufer: Die Fulda stand gestern am Bootshaus des Rotenburger Rudervereins so hoch wie lange nicht. Nach Einschätzung der hessischen Hochwasservorhersagezentrale könnte der Pegel heute die erste Warnstufe erreichen.

Bad Hersfeld/Hann.Münden. Das Hochwasserlage spitzt sich weiter zu. In der Region steigen unter anderem die Pegel von Fulda, Weser und Werra, in Northeim mussten Straßen gesperrt werden.

Aktualisiert um 11 Uhr - Nach dem Tief "Burglind", das am Mittwoch für Sturmschäden und starke Regenfälle in der Region sorgte, steigen die Flusspegel in der Region weiter. Vor allem Anwohner entlang der Fulda müssen damit rechnen, dass das Wasser über die Ufer treten kann. Das geht aus Daten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLUG) in Wiesbaden hervor.

Für den Schwalm-Eder-Kreis und den Kreis Waldeck-Frankenberg warnt der Deutsche Wetterdienst vor weiteren Sturmböen ab Donnerstagnachmittag um 16 Uhr bis zum frühen Freitagmorgen. Die Feuerwehr rechnet deutschlandweit mit steigenden Flusspegeln.

Straßen in Northeim gesperrt

Aufgrund starker Regenfälle sind in der Nacht zu Donnerstag Gewässer wie Leine und Rhume in manchen Bereichen über die Ufer getreten. Straßen mussten gesperrt werden - Aktuelles dazu gibt es hier.

Steigende Flusspegel in Hann.Münden

In Hann.Münden sind die Pegelstände in der Nacht zu Donnerstag weiter gestiegen: Um 9.30 Uhr betrug der Stand der Weser in Hann.Münden 4,68 Meter. Am Mittwoch lag er noch bei 4,44 Metern. Auch für Fulda und Werra werden höhere Pegelstände verzeichnet.

Das Sturmtief "Burglind" in Bad Hersfeld

Im Falle der Fulda wurde die Meldehöhe II bei Bad Hersfeld und Kämmerzell am Donnerstagmorgen überschritten. Die Meldestufe III, die bedeutet, dass auch bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können, wird voraussichtlich nicht erreicht. Das Wasser soll im Laufe des Samstags allmählich wieder absinken.

Nachdem Sturmtief „Burglind“ kräftigen Regen gebracht hat, sind am Mittwoch die Pegelstände im Landkreis Hersfeld-Rotenburg weiter gestiegen. In Bad Hersfeld kletterte die Fulda auf 4,56 Meter und erreichte die erste von drei Warnstufen. Am Dienstag hatte die Hersfelder Messstation noch rund 60 Zentimeter weniger gemeldet.

Die Hochwasservorhersagezentrale des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) rechnet damit, dass am heutigen Donnerstag in der Kreisstadt die zweite Warnstufe erreicht wird. „Die Wasserstände werden weiter steigen“, so das Regierungspräsidium Kassel, das eine erneute Hochwasserwarnung veröffentlicht hat.

Sturmschäden blieben in Bad Hersfeld aus

Während „Burglind“ in weiten Teilen Nordhessens Bäume entwurzelt und vielerorts für Sachschäden gesorgt hat, blieben große Sturmschäden nach Auskunft der Polizei im Landkreis Hersfeld-Rotenburg aber aus.

Das Tief "Burglind" löste in Kaufungen (Kreis Kassel) sogar eine Flutwelle aus:

Kräftiger Regen in Rotenburg

In Rotenburg war die Fulda am Mittwoch auf 3,63 Meter gestiegen. Zum Vergleich: Am Dienstag lag der Pegelstand noch bei 3,11 Meter. Nach der HLNUG-Prognose könnte infolge weiterer vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Regenfälle heute in Rotenburg die erste Meldestufe (vier Meter) erreicht werden.

In Rotenburg ist beispielsweise der Radweg am alten Schlosspark vorsorglich gesperrt worden, am Bootshaus des Rudervereins stieg das Wasser fast über das Ufer, am Breitenbacher See in Bebra flutete der Regen ein Beachvolleyballfeld, in vielen Gemeinden standen Felder unter Wasser.

Grund zur Sorge besteht aber vorerst nicht. Die HLNUG-Experten gehen ohnehin davon aus, dass die Pegelstände ab Donnerstagabend langsam sinken.

Hochwasserlage in Hessen

Bei Marburg wird demnach die Meldestufe III im Laufe des Donnerstags knapp überschritten. Anschließend soll der Wasserstand dort wieder sinken und am Wochenende unter die Marke von 4,50 Meter fallen, was der Meldehöhe II entspricht. Die Meldestufe III bedeutet, dass auch bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden können.

Bei Gießen wurde die Marke von sechs Metern und damit die Meldestufe II am Donnerstag überschritten. Bis zum Samstag könnte das Wasser die Meldestufe III bei 6,50 Meter erreichen. Auch bei Leun rechnen die Fachleute mit einem weiterhin steigenden Wasserstand. Dort soll der Höchststand am Samstag bei knapp unter sechs Metern und damit der Meldehöhe III bleiben.

