Unerwarteter Geldregen: Darum fielen heute tausende Euro vom Himmel

In der Nähe von Köln flogen unzählige Euros vom Himmel. (Symbolbild)

Mehrere Dutzend unehrliche Finder haben sich in Bergisch Gladbach bei Köln mit Geldscheinen aus dem Staub gemacht. Der Grund ist mehr als kurios.

Bergisch-Gladbach - Nach dem Missgeschick des Gastronomen segelten am Montag mehrere tausend Euro Bargeld auf die Straße Lustheide in der rheinischen Stadt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Innerhalb kürzester Zeit sammelten zwischen 30 und 40 Vorbeikommende zahlreiche Geldscheine ein und suchten das Weite. Lediglich eine Frau, die den Polizisten vor dem Vorfall berichtete, und ein weiterer Zeuge übergaben den Beamten mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fundunterschlagung und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Geldsammlern oder deren Autos machen können.

Video: Geldregen für Fans

Wie sich herausstellte, hatte der Gastronom seine Wochenendeinnahmen versehentlich auf sein Autodach gelegt. Das Fehlen der Tüte bemerkte er wenig später beim Eintreffen an der Sparkasse.

afp