Nach Unwettern in Italien: Keine Spur von Vermissten

Nach schweren Unwettern in Italien geht die Suche nach zwei Vermissten in der Toskana weiter. Starke Regenfälle waren am Sonntag über der Region niedergegangen, mehrere Menschen starben.

Livorno - Luftaufnahmen der Feuerwehr von der Stadt Livorno, die es besonders schlimm getroffen hatte, zeigten am Montag von Schlamm- und Wassermassen umgebene Häuser.

Die Zahl der Toten variierte am Montag zwischen sechs und sieben. Eine Familie war Medienberichten zufolge mit einem vierjährigen Kind im Untergeschoss ihrer Wohnung bei dem Unwetter ums Leben gekommen. Premierminister Paolo Gentiloni sprach den Opfer sein Mitgefühl aus. Staatspräsident Sergio Mattarella sagte laut einer Mitteilung, die durch das Unwetter angerichtete Katastrophe müsse die politische Welt schnellstmöglich dazu bewegen, ernsthaft über die Effekte des Klimawandels nachzudenken.

Am Montag wurden Vorwürfe laut, wonach die Unwettergefahr am Sonntag unterschätzt worden sei und Warnungen nicht scharf genug gewesen seien. Die Schlechtwetterfront zog unterdessen in Richtung Süden weiter, wo neben Regenfällen und Gewittern auch vor starkem Wind gewarnt wurde. In einigen Gemeinden blieben die Schulen geschlossen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.

Nach wochenlanger Trockenheit und einer drohenden Wasserkrise regnete es am Sonntag und Montag auch in Rom. Einige Straßen wurden überschwemmt. Der Tiber war innerhalb weniger Stunden sichtbar angestiegen.

Für die Opfer des Unwetters vom Wochenende in Mittelitalien hat Italiens Bischofskonferenz eine Million Euro bereitgestellt. Damit solle den am schlimmsten betroffenen Familien geholfen werden, teilte die Bischofskonferenz am Montag mit. Verteilt werden soll das Geld über die italienische Caritas. Viele Pfarreien und freiwillige Helfer seien im Einsatz.

dpa