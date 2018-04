Suche nach seit zwölf Jahren vermisstem Mädchen: Warum reagierten die Hunde so seltsam?

+ Georgine verschwand 2006. © Polizei

Berlin - Es war der 25. September 2006, als die damals 14-Jährige Georgine in Brieselang (wenige Kilometer von Berlin entfernt) auf dem Weg nach Hause war, an einer Bushaltestelle ausstieg und spurlos verschwand. Die Wohnung, in der sie mit den Eltern und einer kleinen Schwester wohnte und die nur 200 Meter von der Bushaltestelle entfernt war, erreichte die Schülerin nie.